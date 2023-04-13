Рік умовно, 4,3 тис. грн компенсації експертиз та вилучений ноутбук – ще одну українку покарали за розповсюдження власних нюдсів в мережі

Поки нардеп Гетьманцев продовжує тихенько общипувати гусака та хизується мільйонними надходженнями податків від OnlyFans, правоохоронні органи продовжують свою боротьбу за чистоту суспільної моралі та карають тих дівчат, які вирішили розповсюджувати власні інтимні фото та відео через інтернет. Цього разу не пощастило потрапити у пильне око пильних товаришів Валерії Радкевич, якій Шевченківський районний суд Львову призначив рік умовно. Розглянемо все докладно.

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Навесні 2020 року Валерія Радкевич створила в соцмережі Instagram сторінку Lera-pantera, яку використовувала для знайомства з чоловіками. Після деякого періоду листування вона запрошувала зацікавлених чоловіків відвідати її Telegram-канал Lera-pantera 18+, де вона публікувала фото та відео еротичного та порнографічного характеру. Доступ до каналу був платний. Щоб мати можливість насолоджуватись дівочими принадами, охочі мали сплачувати 350 грн на тиждень.

За даними слідства, цією діяльністю Валерія займалася з весни 2020 року до лютого 2021 року. В один не самий чудовий день на сторінки героїні натрапив місцевий пенсіонер, який раніше працював головним інспектором відділу захисту інтелектуальної власності. За його словами, він полюбляє переглядати різноманітні цікаві сторінки в соцмережах. Саме так він натрапив на сторінку Lera-pantera в Instagram, а згодом отримав платний доступ до Telegram-каналу з полуничкою. На особисту думку пенсіонера і колишнього головного інспектора, там він побачив порнографічні світлини. Але після цього він не поспішив сповістити про свою знахідку правоохоронні органи, як можна було б очікувати від пильного охоронця закону й моралі. Спілкування молодої та привабливої Валерії з пенсіонером могло б тривати ще довго й щасливо, якби про це не дізналася дружина останнього. Лише після цього прикрого інциденту та наступного за ним скандалу чоловік вирішив звернутись в кіберполіцію.

Правоохоронці провели слідчі дії, допитали ще кількох свідків, яким Валерія після спілкування в Instagram пропонувала платний доступ до Telegram-каналу з порнографічними фото й відео, а також провели необхідну в таких випадках експертизу, щоб переконатись, що матеріали справді належать до категорії порнографії. Нагадаємо, раніше поліції знадобилось тричі здійснювати контрольну закупку на OnlyFans, щоб звинуватити блогерку в розповсюдженні порнографії.

Зібравши всі докази, правоохоронці передали справу до суду. Але у суді Валерія Радкевич заперечувала свою причетність до розповсюдження порно. За її версією, це могли зробити інші особи, що мали доступ до її особистого ноутбуку, на якому зберігалася тека з інтимними фото її та її колишнього хлопця. Валерія заявила, що у 2019 році через фінансові труднощі вона почала здавати свою квартиру в оренду студенткам Львівської комерційної академії. Вона начебто залишила орендарям все майно у квартирі, включно з ноутбуком. Цей ноутбук орендарі здавали в ремонтну майстерню. Отже, Валерія припускала, що до розповсюдження її фото могли бути причетні саме ці особи – або орендарі, або майстри, що ремонтували ноутбук. Сама ж Валерія, начебто, вела в Instagram сторінку Pantera shop, а не ту, що фігурувала у справі.

Однак слідчі спростували непричетність Валерії Радкевич до розповсюдження пікантних матеріалів. Як з’ясувалося, листування із поціновувачами жіночих принад та адміністрування Telegram-каналу відбувалось з телефону саме Валерії.

Враховуючи це, суддя Шевченківського районного суду Ірина Зима визнала дівчину винною в розповсюдженні порно за ч. 1 та ч. 3 ст. 301 ККУ та призначила вирок у 3 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив Валерію Радкевич від відбування покарання та призначив рік іспитового терміну. Крім цього, вона має сплатити 4,3 тис. грн витрат за проведення експертиз.

Прокуратура та засуджена намагались оскаржити цей вирок у суді. Однак Львівський апеляційний суд лишив вирок чинним, натомість дозволив прокуратурі вилучити ноутбук, із якого розсилалась порнографія. Цей вирок можна оскаржити в касаційній інстанції.

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Джерело: zaxid.net