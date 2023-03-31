Ще 1,9 млрд грн «податку на Google» надійшло до бюджету України, понад 11 млн грн з них заплатив «заборонений» OnlyFans

За підсумками останнього кварталу 2022 року сплаті до державного бюджету підлягає майже $52,1 млн або 1,9 млрд грн «податку на Google» Це ПДВ з нерезидентів, які надають електронні послуги фізичним особам на митній території України) (таку суму задекларували й вже сплатили станом на 31 березня 2023-го західні техногіганти-нерезиденти) — це на $12,1 млн або 0,4 млрд грн більше, ніж в третьому кварталі 2022 року. Черговою порцією статистики поділився у своєму Telegram-каналі Голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

За словами чиновника, найбільші суми задекларували Google Play, Apple, Google (пошук), Valve, PlayStation, Netflix та Etsy. Також Гетманцев окремо зазначає, що у лютому-березні 2023 року платниками цього податку стали такі компанії, як Uber і Bolt. Пригадуєте нещодавній скандал навколо з ухилення українського партнера цих двох популярних таксі-сервісів від сплати податків на 52 млн грн.

Також згадується, що на 1 січня 2023 року на обліку перебували 86 осіб-нерезидентів, які здійснюють операції з постачання електронних послуг українцям та подають звіти.

За перші три квартали 2022 року техногіганти сплатили 4,129 млрд грн «податку на Google».

А от чого Гетманцев цього разу не згадує на відміну від попереднього, так це внесок платформи продажу контенту для дорослих OnlyFans. За нього цю прогалину заповнив народний депутат від фракції «Голос» Ярослав Железняк, вказавши точну суму — $303,1 тис. Це на $16,0 тис. більше порівняно до третього кварталу 2022 року. Водночас ще досі в законодавстві є кримінальна відповідальність за публікацію та розповсюдження власного еротичного контенту. В Україні досі можна отримати до 7 років тюрми за еротичний контент на OnlyFans та умовний термін за групове зґвалтування чи жорстоке сексуальне насильство. Цей абсурд терміново треба виправляти.

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Нагадаємо, «податок на Google» є досить суперечливим податком, який попри критику (подорожчання сервісів для українців) остаточно прийняли у червні 2021 року. Це ПДВ у розмірі 20%, які з 1 січня 2022 року зобов’язані сплачувати великі компанії-нерезиденти з електронних сервісів, що надаються в Україні. Відповідно до чинного законодавства, всі іноземні ІТ-компанії без офіційного представництва в Україні мають зареєструватися платниками податку на додану вартість за спрощеною процедурою через спеціальний електронний сервіс, якщо загальна сума від здійснення відповідних операцій перевищує 1 млн грн на рік. Від сплати ПДВ звільняються лише операції з постачання послуг з дистанційного навчання через інтернет (якщо мережа використовується виключно як засіб комунікації між викладачем і слухачем) та окремі освітні сервіси.