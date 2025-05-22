Gothic 1 Remake додали у вішліст понад 1 млн геймерів — одна із найбажаніших ігор в Steam

Gothic 1 Remake

Gothic 1 Remake офіційно стала однією з найочікуваніших ігор в Steam — вона перетнула позначку в 1 млн списків бажаного.

THQ Nordic каже, що гра посіла 21 місце в глобальному чарті бажаних ігор на платформі. Видавець і розробники з Alkimia Interactive подякували за «неймовірну підтримку» та пообіцяли зробити все, щоб рімейк був гідним оригіналу.

Розробка триває вже кілька років. Перша демоверсія і геймплей Nyras Prologue з’явилася в Steam ще в лютому 2025 року під час Next Fest, яка одразу увірвалася в топ. Це окремий вступ, створений спеціально для демо — він дозволяє зануритися в оновлений світ Gothic і спробувати бойову систему, крафт, дослідження та взаємодію з NPC. Сюжет основної гри він не спойлерить, але дає чітке уявлення про атмосферу та темп.

Після того, як понад 15 тисяч відгуків гравців, Alkimia оновила демо. У новій версії поліпшили анімації рухів, бойову систему, підбирання предметів, а також виправили кілька багів — зокрема проблему з ударами. Тепер головний герой рухається помітно плавніше, а бої відчуваються точніше й зрозуміліше.

Повна версія Gothic 1 Remake розробляється для ПК, PS5 та Xbox Series X/S. Точна дата релізу ще не оголошена, але гру планують випустити у 2025 році. Як зазначають у THQ Nordic, реліз відбудеться, коли ремейк «буде хороший і готовий».

А тим часом автори культової Gothic і Risen створюють щось схоже на Arx Fatalis. Творці Gothic після довгої паузи та закриття Piranha Bytes оголосили про нові плани, але тепер під ім’ям інді-студії Pithead Studio.

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Джерело: XboxEra