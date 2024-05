Рімейк JRPG 1988 року Dragon Quest 3 вже скоро — загадковий тизер Square Enix

Рімейк JRPG 1988 року Dragon Quest 3 був анонсований ще три роки тому та отримав трейлер, який переосмислив класичну гру у художньому стилі HD-2D від Octopath Traveler. Зараз видавець Square Enix повідомив про оновлення проєкту.

Сьогодні, 27 травня, офіційний обліковий запис серії Dragon Quest опублікував короткий ролик, який висвітлив логотип Dragon Quest та назви платформ Nintendo Switch, PS5, Xbox Series X та ПК — Square Enix нещодавно оголосила про перехід на мультиплатформенну стратегію замість тимчасового блокування ексклюзивів на PS.

Інтригує, що опубліковане відео може тизерити очікуваний HD-2D рімейк чи навіть серію римейків. «Легенда про Ердріка наближається», — сказано у твіті. Хоча ім’я Ердрік поширюється на останню Dragon Quest 11, «легенда про Ердріка» розгортається в перших трьох іграх серії, а не лише в Dragon Quest 3.

The legend of Erdrick draws near.

