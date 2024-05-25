В Steam вийшов рімейк Wizardry — гри 1981 року, першої у світі командної RPG

Після кількох місяців раннього доступу у Steam вийшов 3D-рімейк Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord, класичної RPG 1981 року від Sir-Tech Software. Розроблений Digital Eclipse, цей проєкт переносить культову рольову гру у сучасну графіку, зберігаючи основні елементи геймплея.

Оригінальна гра з поглядом від першої особи мала командний режим до шести персонажів різних класів, таких як бійці, маги, клірики та злодії. У грі були покроковий бій та розвиток персонажа. Гравці переміщалися в складних багаторівневих підземеллях, наповнених монстрами, пастками та скарбами. Відома своєю стратегічною глибиною та складним геймплеєм, Wizardry суттєво вплинула на жанр RPG.

Рімейк вийшов через 43 роки, він заснований на оригінальному коді та забезпечує близький до оригінального досвід гравців. Окрім оновлення графіки вдосконалені також механіки. Попри відому складність гри, рімейк Wizardry має деякі покращення та зручності. У своїй «прихильності до точності» розробник та видавець Digital Eclipse навіть вбудував опцію переходу на оригінальний інтерфейс Apple II.

«Якщо ви тільки відкриваєте для себе легендарну франшизу, Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord стане ідеальною точкою початку для нових гравців. Ветеранам серії сподобається чудова нова графіка та звук, а також спрощений інтерфейс», — йдеться в описі у Steam

Перспектива від першої особи та покрокова партійна, бойова система Wizardry стали основними елементами багатьох рольових ігор, як і зосередженість на створенні та розвитку персонажів та складне і глибоке дослідження ігрового світу. Гра надихнула безліч сиквелів та портів, повпливала, зокрема, на Final Fantasy та Dragon Quest. Завдяки оновленню гра збережеться для сучасних гравців та нового апаратного забезпечення.

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Джерело: GamesRadar, GameRant