Роботаксі Waymo завезло пасажира на трамвайні рейки та змусило тікати

Безпілотне таксі Waymo/waymo.com

Дивна поведінка роботаксі Waymo у Фініксі, штат Аризона, змусила пасажира буквально тікати з салону після того, як транспортний засіб заїхав на трамвайні рейки.

На відео, знятому очевидцями, видно, як таксі їде по трамвайній колії та небезпечно зближається з вагоном, що рухається назустріч. Пасажир при цьому вискакує з автівки під час однієї з раптових зупинок та тікає не озираючись. Очевидець, який знімав відео, кричить йому: “Забирайтесь”.

За кілька сотень метрів позаду таксі також рухається трамвай. Waymo при цьому відновлює рух, однак майже одразу знову зупиняється, а потім починає їхати заднім ходом. Трамвай позаду стоїть в очікуванні, оскільки водій не може зрозуміти, чи йому можна рухатись далі. За інформацією місцевої агенції новин KTVK, представники компанії Valley Metro повідомили у Waymo щодо дивної поведінки їхнього транспортного засобу.

“Приблизно о 9-й ранку в середу співробітник Valley Metro помітив безпілотний автомобіль Waymo на шляхах легкорейкового транспорту, що йде на північ, недалеко від перетину Саузерн-авеню та Сентрал-авеню у Фініксі. На місце події прибули співробітники служби експлуатації легкорейкового транспорту, і було встановлено зв’язок з Waymo. Щоб мінімізувати перебої в русі, поїзди, що йдуть на північ і південь, обмінялись пасажирами, після чого розгорнулися і продовжили рух”, — зазначили у Valley Metro.

Незважаючи на чудові показники безпеки, роботаксі Waymo часто ведуть себе досить дивно і створюють небезпечні інциденти на дорогах. Зафіксовані випадки, коли автівки рухались зустрічною полосою, застрягали на кругових перехрестях, намагались їхати на прорив через поліцейські блокпости та ігнорували шкільні автобуси, що зупинились. Компанія Waymo також зазнала жорсткої критики після того, як одна з їхніх безпілотних автівок здійснила смертельний наїзд на улюбленого кота з магазину продуктів у Сан-Франциско.

Наразі значна увага прикута до безпеки та можливостей роботаксі компанії після того, як весь парк автівок у Сан-Франциско вийшов з ладу під час масштабного відключення електроенергії. Вулиці міста поринули у хаос, оскільки безпілотні таксі застрягли на перехрестях та блокували рух інших транспортних засобів.

На думку професора перспективних та інноваційних технологій в Університеті штату Арізона Ендрю Мейнарда, останій інцидент є поодиноким випадком. Науковець зазначає, що безпілотна автівка прийняла вочевидь хибне рішення і опинилась у складному становищі. За його словами, це один з тих виняткових випадків, коли машина вела себе як машина, а не як людина. У Waymo поки ніяк не прокоментували даний інцидент.

Ми писали, що сервіс Waymo продовжує фіксувати серію нестандартних ситуацій у своїх автономних таксі. Сервіс працює в Лос-Анджелесі, Сан-Франциско, Фініксі, Атланті та Остіні, а Waymo продовжує готуватися до розширення в інші міста, тож і випадків, очевидно, буде більше.

Джерело: Futurism