російська хакерська група Killnet взяла на себе відповідальність за кібератаку проти Литви

Російське хакерське угруповання Killnet у понеділок взяло на себе відповідальність за DDOS-атаку на Литву. Група російських хакерів заявила, що кібератака була відповіддю на рішення Вільнюса заблокувати транзит товарів, які підпадають під санкції ЄС, у російський ексклав Калінінград.

«Атака продовжуватиметься доти, доки Литва не зніме блокаду», — заявив представник групи Killnet. «Ми знищили 1652 веб-ресурси. І це лише початок».

Зазначимо, Калінінградська область не має прямого контакту з росією. Ця територія (північна частина Східної Пруссії) відійшла до СРСР після завершення Другої світової війни за умовами Потсдамської угоди 1945 року.

Калінінградська область має сухопутні кордони з Польщею та Литвою. Постачання товарів у цей регіон здійснюються з росії залізничним транспортом через Литву, члени ЄС та НАТО. З 18 червня Литва припинила транзит підсанкційних вантажів між Калінінградською областю та основною територією росії. Після цього російський режим пригрозив Литві відповіддю.

Джерело: reuters