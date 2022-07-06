російські космонавти використовували МКС для поширення антиукраїнської пропаганди

російська держкорпорація «роскосмос» розмістила у своєму офіційному Telegram-каналі зображення, на яких зафіксовано три російські космонавти з триколірними «прапорами» так званих «лнр» та «днр».

Фотографії були зроблені нещодавно на борту МКС, і на них зображені усміхнені космонавти олег артем’єв, денис матвєєв та сергій корсаков, які демонструють прапори. Фотографії доповнені пропагандистським текстом, який вихваляє російську окупацію Луганської області України.

Зображення та публікації в соціальних мережах є найбільш кричущим використанням МКС (яка управляється США, росією, Японією, Канадою та Європейським космічним агентством) з метою російської пропаганди з моменту повномасштабного вторгнення в Україну.

Попри те, що NASA, «роскосмос» та інші космічні агенції продовжують співпрацю на МКС з початку вторгнення, деякі офіційні особи США запропонували NASA розглянути питання про розрив зв’язків із росією через її звірства в Україні. Однак адміністратор космічного агентства захищав партнерство на тій підставі, що станція літає вище за геополітичну напруженість на Землі. NASA також хоче, щоб станція продовжувала функціонувати, оскільки відділення американського сегмента від російського було б важким та потенційно фатальним для роботи орбітального комплексу.

В інтерв’ю, опублікованому в понеділок, адміністратор NASA Білл Нельсон підтвердив цю позицію. Він заявив, що навіть у розпал холодної війни, у 1975 році у космосі зустрілися американський та радянський космічні кораблі, а співпраця тривала і після розпаду СРСР.

Однак провокаційні дії «роскосмосу» переносять кривавий конфлікт з Землі в космос. Для деяких спостерігачів, таких як колишній астронавт NASA Террі Віртс, використання росією космічної станції в пропагандистських цілях є неприйнятним. Він заявив, що NASA прагне не наголошувати на діях росії, оскільки для функціонування МКС потрібні обидві сторони та два космічні кораблі на станції. Але незабаром ситуація може змінитися. Космічний корабель Boeing Starliner може здійснити свій перший випробувальний політ з екіпажем до кінця цього року. Якщо він буде успішним, у NASA буде два американські космічні кораблі, здатні досягти МКС, і необхідність у використанні російських кораблів відпаде.

Джерело: arstechnica