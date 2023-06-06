росіяни підірвали Каховську ГЕС і досі залишаються в IRENA — Міжнародній агенції з відновлюваних джерел енергії

Зранку 6 червня, росіяни підірвали Каховську ГЕС, яка до 11:00 вже повністю поринула під воду. За словами Укргідроенерго, зсередини гідроелектростанція повністю зруйнована і не підлягає відновленню.

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Глава МЗС Дмитро Кулеба назвав підрив Каховської ГЕС жахливим воєнним злочином і, ймовірно, найбільшою техногенною катастрофою в Європі за останні десятиліття. Нині у небезпеці перебувають тисячі мирних жителів, а десятки населених пунктів (за оцінками ОП, до 80) знаходять під загрозою затоплення.

Розпочато термінову евакуацію – за повідомленнями МВС вивезено близько 800 людей. За даними ОВА, близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини перебувають у критичній зоні.

Непоправні збитки нанесені фауні та флорі регіону, також є додаткові ризики для тимчасово окупованої Запорізької АЕС – однак наразі рівень води у ставку-охолоджувачі під контролем. У МАГАТЕ поки що заявили про відсутність безпосередньої загрози для ЗАЕС після підриву.

Державне агенство з енергоефективності та енергозбереження вже відправило офіційне звернення до Міжнародної агенції з відновлюваних джерел енергії (IRENA) з вимогою терміново виключити росію з організації.

«‎Досі, попри численні звернення України, росія – країна-агресор, терорист – продовжує бути членом Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії. Це неприпустимо! Це не пробачено!», – написала голова Держагенства Ганна Замазєєва. Курс ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖЕР Освоюйте найкращі практики фінансового менеджменту та ефективно керуйте фінансами в бізнесі! Більше про курс

Нині IRENA об’єднує понад 160 країн в боротьбі за стале майбутнє і допомагає їм переходити на відновлювані джерела енергії. Україна увійшла до складу організації у 2017 році.