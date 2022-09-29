Rozetka почала доставляти товари до Польщі

Український ритейлер Rozetka повідомив про запуск доставлення придбаних товарів до Польщі. Для цього потрібно, щоб товар мав позначку «Доставляємо в Польщу!».

Щоб скористатися новою можливістю, після переходу на сторінку оформлення замовлення необхідно заповнити особисті дані, вказати номер та обрати спосіб доставлення «Доставка в Польщу». Далі слід заповнити латинськими літерами всі необхідні поля у формі для доставлення – ім’я отримувача замовлення, місто, вулицю, номер будинку та номер телефону польського мобільного оператора у форматі +48ХХХХХХХХХХ. Після оплати замовлення залишається лише очікувати його прибуття до найближчого поштового відділення від вказаної адреси. Адреса відділення та трекінг-номер для відстежування замовлення надійде у SMS або у Viber-повідомленні на вказаний польський номер телефона.

Додатково Rozetka зазначає, що сума одного замовлення не повинна перевищувати €150. Якщо сума замовлення більше, вибір доставлення до Польщі стане доступний лише після зменшення суми замовлення. Щоб оформити замовлення із доставленням до Польщі, необхідно бути авторизованим на сайті Rozetka за номером телефону українського мобільного оператора. Оплата замовлень з доставленням до Польщі доступна тільки карткою онлайн.

У випадку необхідності замовлений товар можна повернути. Детальніше ознайомитися з умовами повернення можна на сайті Rozetka.