

На Rozetka з'явився ШІ: для порівняння товарів і підсумку відгуків

Катерина Левицька

Редактор новин

Rozetka запустила власного ШІ-асистента в інтернет-магазині: він порівнюватиме товари та підсумовуватиме відгуки на них за лічені секунди.


В релізі зазначають, що асистент вже доступний всім користувачам Rozetka і постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.

Що вміє Rozetka AI

  • допомагає визначитись з вибором, навіть якщо ви не знаєте що саме шукаєте;
  • підбирає товари під конкретний запит — наприклад, ноутбук для дизайну до 40 000 грн;
  • порівнює варіанти та показує плюси і мінуси кожного;
  • підсумовує сотні відгуків за секунди — не потрібно читати самому;
  • пропонує альтернативи та супутні товари;
  • додає обраний товар прямо в кошик.

Асистент має доступ до всіх даних інтернет-магазину (асортимент, ціни, відгуки тощо), аналізує їх в реальному часі та формує релевантні відповіді природною мовою.

Як скористатись

Rozetka AI інтегрований у сайт та мобільні застосунки компанії. Його можна розгорнути натисканням на іконку і згорнути у будь-який момент.


Щоб активувати асистента, достатньо зайти в чат і просто написати запит як зручно, наприклад: “Підбери роутер для великої квартири” або “Знайди бюджетні аналоги цього товару”. AI-асистент проаналізує всю наявну інформацію на платформі та згенерує відповідь, а далі можна поставити будь-які уточнюючі питання.

“Rozetka AI не замінює звичайний пошук — він доповнює його. Клієнту більше не потрібно витрачати час на фільтри та порівняння — достатньо описати, що потрібно. Для українського e-commerce, це перший подібний продукт, і я радий що зробили це саме ми”, — каже Владислав Чечоткін, співвласник групи Rozetka-Evo.

Rozetka AI побудований на основі провідних великих мовних моделей, хоча в релізі не уточнюють, про які саме йдеться. Команда, мовляв, постійно тестує нові рішення, щоб використовувати “найкращу доступну технологію”.

Джерело: Rozetka 

