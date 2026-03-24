На Rozetka з'явився ШІ: для порівняння товарів і підсумку відгуків

Rozetka AI

Rozetka запустила власного ШІ-асистента в інтернет-магазині: він порівнюватиме товари та підсумовуватиме відгуки на них за лічені секунди.





В релізі зазначають, що асистент вже доступний всім користувачам Rozetka і постійно вдосконалюється на основі їхніх відгуків.

Що вміє Rozetka AI

допомагає визначитись з вибором, навіть якщо ви не знаєте що саме шукаєте;

підбирає товари під конкретний запит — наприклад, ноутбук для дизайну до 40 000 грн;

порівнює варіанти та показує плюси і мінуси кожного;

підсумовує сотні відгуків за секунди — не потрібно читати самому;

пропонує альтернативи та супутні товари;

додає обраний товар прямо в кошик.

Асистент має доступ до всіх даних інтернет-магазину (асортимент, ціни, відгуки тощо), аналізує їх в реальному часі та формує релевантні відповіді природною мовою.

Як скористатись

Rozetka AI інтегрований у сайт та мобільні застосунки компанії. Його можна розгорнути натисканням на іконку і згорнути у будь-який момент.





Щоб активувати асистента, достатньо зайти в чат і просто написати запит як зручно, наприклад: “Підбери роутер для великої квартири” або “Знайди бюджетні аналоги цього товару”. AI-асистент проаналізує всю наявну інформацію на платформі та згенерує відповідь, а далі можна поставити будь-які уточнюючі питання.

“Rozetka AI не замінює звичайний пошук — він доповнює його. Клієнту більше не потрібно витрачати час на фільтри та порівняння — достатньо описати, що потрібно. Для українського e-commerce, це перший подібний продукт, і я радий що зробили це саме ми”, — каже Владислав Чечоткін, співвласник групи Rozetka-Evo.

Rozetka AI побудований на основі провідних великих мовних моделей, хоча в релізі не уточнюють, про які саме йдеться. Команда, мовляв, постійно тестує нові рішення, щоб використовувати “найкращу доступну технологію”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: Rozetka