Перше штучне серце з маглевом імплантовано пацієнту — мінімум рухомих частин для довговічності

Людині вперше імплантували штучне серце, яке використовує технологію магнітної левітації (маглев).

Згідно із заявою Техаського інституту серця, повністю штучне серце, виготовлене BiVACOR, «це виготовлений з титану двошлунковий ротаційний кровоносний насос з однією рухомою частиною, яка використовує магнітний ротор, що левітує та перекачує кров і замінює обидва шлунки серця».

Компанія BiVACOR, яка працює над пристроєм з 2013 року, каже, що перевага використання ротора, котрий рухається на магнітній подушці, для керування функцією кровообігу полягає у відсутності тертя, руйнівного для механізмів. Це перше штучне серце, в якому використовується маглев. Як і інші механічні замінники, це титанове серце призначене для підтримки життя пацієнта, поки він очікує на пересадку справжнього серця.

Пристрій розміром приблизно як кулак здатний проштовхувати кров зі швидкістю 12 літрів на хвилину, чого, за словами BiVACOR, достатньо, щоб дозволити дорослому чоловікові займатися фізичними вправами. Компанія зазначає, що інші штучні серця покладаються на гнучкі полімерні діафрагми для перекачування крові, але такі компоненти можуть зношуватися. Маючи лише одну рухому частину, підвішену в просторі магнітним полем, без клапанів, серце BiVACOR технічно може прослужити довше.

«Це досягнення було б неможливим без мужності нашого першого пацієнта та його родини, самовідданості нашої команди та наших партнерів з Техаського інституту серця. Використовуючи передову технологію маглев, пристрій робить нас на один крок ближче до надання вкрай необхідного варіанту для людей з термінальною стадією серцевої недостатності, які потребують підтримки під час очікування на трансплантацію серця. Я з нетерпінням чекаю продовження наступної фази нашого клінічного випробування», — каже Даніель Тіммс, засновник та технічний директор BiVACOR.

Наступний етап передбачає імплантацію титанових сердець ще двом пацієнтам, за якими будуть ретельно спостерігати, поки вони чекатимуть операції з остаточної трансплантації.

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Серцева недостатність вражає щонайменше 26 млн людей у ​​всьому світі. За даними Американської кардіологічної асоціації, попит на трансплантацію серця подвоївся протягом останніх 30 років, в результаті сьогодні понад 3400 людей у США очікують на трансплантацію. Якщо титанове серце BiVACOR пройде клінічні випробування, це може допомогти цим людям зберегти життя.

Джерела: The Texas Heart Institute, New Atlas

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