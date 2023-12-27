Розмитнення авто у «Дії» ─ оприлюднено текст законопроєкту №10380

На сайті ВРУ опубліковано текст законопроєкту №10380 від 26.12.2023 про внесення змін до Митного кодексу та інших нормативних актів України щодо розмитнення автомобілів засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг.

Цим законопроєктом пропонується до набуття Україною статусу членства в ЄС запровадити можливість подачі електронної митної декларації для митного оформлення легкового авто засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія»).

Разом з тим пропонується запровадити електронну базу даних для коригування митної вартості авто, яка міститиме інформацію про митну вартість нових легкових автомобілів з урахуванням марки, моделі, об’єму циліндрів двигуна, типу пального.

Також пропонується запровадити і механізм коригування митної вартості вживаних авто, який буде застосовуватися у разі, коли задекларована митна вартість є меншою ніж вартість ідентичного автомобіля, що міститься в базі даних. Для визначення митної вартості вживаних авто пропонується застосовувати вартість нового легкового автомобіля з урахуванням коефіцієнта віку. Наприклад, для автомобіля до 1 року експлуатації цей коефіцієнт становить – 0,95, а для авто віком від 15 років та старше – 0,1.

Нагадаємо, послугу розмитнення авто у «Дії» обіцяли запустити ще до 1 липня 2022 року. Проте її переносили через відсутність необхідної нормативної бази. Є сподівання, що тепер депутати оперативно розглянуть законопроєкт №10380 та підтримають його, що дозволить нарешті запровадити цю довгоочікувану послугу.