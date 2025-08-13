banner
Новини IT-бізнес 13.08.2025 comment views icon

Розробник адаптував свій сон під ліміти Claude і прискорив написання коду в 10 разів

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Розробник адаптував свій сон під ліміти Claude і прискорив написання коду в 10 разів
Depositphotos

Програміст вирішив адаптувати своє життя та сон під ліміти Claude. Розробник працює над проєктом, поки може відправляти безплатні запити, а потім чекає.

Якщо буде точнішими, то Матт Візе чекає в ліжку з закритими очима. Ліміти Claude Pro оновлюються кожні п’ять годин, тому він працює 1-3 години, а потім йде спати. Після скидання ліміту він прокидається та працює далі — і так він живе вже четвертий тиждень. За його словами, цей підхід підняв продуктивність у 10 разів.

“Я тепер випускаю фічі як зламаний ніндзя”, — жартує інженер.

Розробник каже, що не рекомендує повторювати метод через брак активної фази сну. Але визнає, що результат перевершив його очікування. Також він помітив, що ліміт Claude часто з’являвся у найактивніший момент роботи над його сайд-проєктом у сфері B2B SaaS. Він не згадував модель ШІ, але нещодавно Anthropic представила ШІ для програмістів Claude Opus 4, який схильний до шантажу.

Ідею синхронізувати сон він підглянув в одинаків-мореплавців, які сплять короткими інтервалами під час плавання. Він подумав, що це гарна ідея, щоб максимально використовувати ліміт Claude. У підсумку кожна робоча сесія триває до трьох годин, після чого він дрімає 2-3 години до оновлення лімітів.

Він додає, що планує адаптуватися до майбутніх змін — на випадок, якщо Anthropic підніме ціну або уріже ліміти. Можливо, навіть налаштує будильник на комп’ютері, щоб він попереджав його, якщо він просить момент скидання ліміту. Але поки цього не сталося, програміст може і надалі заощаджувати по $200 на місяць.

Чатбот Claude місяць керував «міні-магазином» — втратив $200, збожеволів і поїхав на бізнес-зустріч до Сімпсонів

Джерело: Matt Wise

Популярні новини

arrow left
arrow right
Google телефонуватиме за вас в магазини
Гендиректорка X Лінда Яккаріно пішла у відставку після антисемітського демаршу Grok
OpenAI назавжди зберігатиме ваші чати з ChatGPT (навіть видалені) — суд скасував апеляцію користувачів
GPT-5 здалась хакерам за 24 години і видала "рецепт" бомби, швидше за 4o
Бум ШІ: ChatGPT обробляє у 2,5 рази більше запитів на день, ніж в грудні 2024 року
GPT-5 наближається: Windows 11, Microsoft 365 Copilot та Azure вже вносять зміни
Найбільший офер в історії ШІ: Цукерберг пропонував $1,25 млрд інженеру нейромереж за перехід в Meta, а той відмовився
ШІ навчився писати шкідливий код, що обходить Microsoft Defender: тривожний сигнал для кібербезпеки
ШІ-згенерована музика краде слухачів і прибутки у справжніх артистів
Творець Valve Гейб Ньюелл про еру ШІ як технологічний перехід: «Є багато людей, які досягли успіху просто тому, що були першими»
Вперше у світі: винищувач Gripen E під керуванням ШІ в бою проти живого пілота
GPT-o3 зіграла в шахи з Grok: хто виграв?
Новий ШІ-агент ChatGPT довів, що він «не робот» — система CloudFlare довірилась йому без CAPTCHA
ШІ Google Gemini навчився писати комікси та дитячі книжки
Ілон Маск обіцяє виправити: Grok розповів про спалах правого насильства за президентства Трампа
GitHub випадково презентував GPT-5 за день до офіційного анонсу — відомо про 4 різні версії "найпотужнішого" ШІ OpenAI
2560 TOPS та 50 ГГц — Китай випустив оптичний процесор
Grok знов чудить: каже, що його вимкнули за Сектор Газа, Ілон Маск розповідає про "дурну помилку"
Розробники The Alters «спалилися», що використовують ШІ — у грі знайшли відповіді чатбота
70% власників Samsung Galaxy S25 використовують функції ШІ — компанія готує велике розширення
Gemini зламали, щоб захопити контроль над Google Home
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати