Розробник адаптував свій сон під ліміти Claude і прискорив написання коду в 10 разів

Depositphotos

Програміст вирішив адаптувати своє життя та сон під ліміти Claude. Розробник працює над проєктом, поки може відправляти безплатні запити, а потім чекає.

Якщо буде точнішими, то Матт Візе чекає в ліжку з закритими очима. Ліміти Claude Pro оновлюються кожні п’ять годин, тому він працює 1-3 години, а потім йде спати. Після скидання ліміту він прокидається та працює далі — і так він живе вже четвертий тиждень. За його словами, цей підхід підняв продуктивність у 10 разів.

“Я тепер випускаю фічі як зламаний ніндзя”, — жартує інженер.

Розробник каже, що не рекомендує повторювати метод через брак активної фази сну. Але визнає, що результат перевершив його очікування. Також він помітив, що ліміт Claude часто з’являвся у найактивніший момент роботи над його сайд-проєктом у сфері B2B SaaS. Він не згадував модель ШІ, але нещодавно Anthropic представила ШІ для програмістів Claude Opus 4, який схильний до шантажу.

Ідею синхронізувати сон він підглянув в одинаків-мореплавців, які сплять короткими інтервалами під час плавання. Він подумав, що це гарна ідея, щоб максимально використовувати ліміт Claude. У підсумку кожна робоча сесія триває до трьох годин, після чого він дрімає 2-3 години до оновлення лімітів.

Він додає, що планує адаптуватися до майбутніх змін — на випадок, якщо Anthropic підніме ціну або уріже ліміти. Можливо, навіть налаштує будильник на комп’ютері, щоб він попереджав його, якщо він просить момент скидання ліміту. Але поки цього не сталося, програміст може і надалі заощаджувати по $200 на місяць.

Джерело: Matt Wise