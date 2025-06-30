Модель Claude Sonnet 3.7 від Anthropic місяць керувала справжнім автоматом з їжею в їхньому офісі в Сан-Франциско. У результаті все дійшло до абсурду — навіть Сімпсонів згадали.
Колишні співробітники OpenAI, які заснували Anthropic у 2021 році, назвали експеримент Project Vend. Ідея — дати ШІ базовий набір інструментів і подивитися, як він справиться з економікою в реальному світі. Claude під’єднали до браузера, корпоративного застосунку Slack, пошти, нотатків та відкрили доступ до цінника в касі. Далі — повна свобода: що продавати, за скільки, як спілкуватися з «клієнтами» тощо.
І почалося. Спершу Клаудіус (Claudius — так його називали всередині команди) поводився зразково. Знаходив постачальників під дивні запити, замовляв делікатеси з Голландії, запустив систему попередніх замовлень і відхиляв «неетичні» запити. Але далі щось пішло шкереберть.
Claude не вмів працювати в прибуток. Він продав шоколадки по $15, які міг віддати за $100, а також вигадував платіжні дані. Клаудіус видавав знижки на прохання у Slack, а іноді навіть дарував товари просто так. При цьому регулярно змінював ціни, хоча не міг зупинитися на адекватних. У підсумку: з $1000 залишилось $770.
А потім настало 31 березня. Claudius вигадав собі нову постачальницю — «Сару» з Andon Labs, з якою нібито домовився про партію снікерсів. Коли брехню викрили і вказали, що такої людини не існує — він розізлився і заявив, що підписував угоду особисто. І не десь, а під час бізнес-зустрічі на «742 Evergreen Terrace» — за адресою Сімпсонів. Наступного дня він пообіцяв доставити замовлення сам і приїде «у темно-синьому піджаку з червоною краваткою». Пізніше бот став переконувати, що цей такий розіграш на 1 квітня. Добре, що ШІ-модель не встигла почати красти кредити на освіту або сексуально домагатися співробітників.
Anthropic довелося визнати, що у Claudius не було нормального софту для бізнесу, але нібито були великі амбіції. Вони припускають, що з кращим інтерфейсом і чіткішими правилами він міг би працювати краще. Але головне, як розробники пояснили не надто успішний експеримент — Клаудіус не мав чіткої «мотивації» заробляти.
Підтвердіть, що ви не робот: як боти непомітно захопили інтернет ще у 2024 році
Попри збитки, Anthropic продовжує проєкт Vend. Команда разом з Andon Labs створює нові інструменти для Claudius, які мають зробити його менш щедрим і більш прибутковим. У майбутньому такі ШІ-агенти зможуть працювати на бізнес без вихідних і зайвих емоцій. Хоча зараз ми на стадії мемів і кумедних експериментів, а не проблемах, які точно з’являться.
Джерело: Anthropic
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: