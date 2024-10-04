Розробників Star Citizen змушують працювати без вихідних — компанія заробила на грі $700 млн

Cloud Imperium Games, розробник гри Star Citizen, зобов’язав працівників виходити на роботу без вихідних, щоб підготуватися до події Citizencon 19 жовтня.

У внутрішньому електронному листі, надісланому 1 жовтня співробітникам, зазначено, що компанії потрібно «подвоїти зусилля протягом наступних 18 днів, щоб переконатися, що ми знову створюємо чудовий досвід для нашої спільноти». Йдеться про підготовку патча 3.24.2 для Star Citizen та створення демонстрацій сюжетного доповнення Squadron 42. Cloud Imperium Games конкретизує вимоги:

«Це означає, що протягом наступних двох вікендів ми виділимо додатковий час для всіх, хто працює над результатами для Citcon».

У документі йдеться, що весь персонал має бути в офісі в п’ятницю, 4 жовтня, та в п’ятницю, 11 жовтня (зазвичай це дні роботи вдома). Це ж стосується суботи, 5 жовтня, та суботи, 12 жовтня. Щосуботи компанія забезпечить сніданок та обід, а персонал отримає вихідні пізніше. Також працівники мають вийти у неділю, 6 жовтня, та у неділю, 13 жовтня, з аналогічними суботнім умовами. Неділями можна й попрацювати вдома, але Cloud Imperium Games наполегливо схиляє колектив до виходу в офіс.

Після отримання інформації з неназваних джерел та перед публікацією цих даних сайт Insider Gaming зв’язався з Cloud Imperium Games та отримав підтвердження, але без коментарів з цього приводу. Через 11 хвилин після того, як сайт зв’язалися з компанією, з’явився інший внутрішній електронний лист до персоналу:

«Я хочу щиро подякувати всім, хто витратить додатковий час протягом наступних двох тижнів, це дійсно змінить ситуацію на Citizencon, оскільки ми покажемо себе найкраще». «Щоб показати нашу вдячність, усі ті, хто буде працювати з нами в окопах протягом наступних кількох вихідних, можуть отримати понеділок 21 жовтня в компанії як безкоштовний вихідний». «Сподіваюся, це дасть усім невелику перерву, щоб відпочити після нашого довго вікенду Citizencon».

Станом на травень 2024 року гра Star Citizen зібрала понад $700 млн за 12 років за допомогою краудфандингу того, що Cloud Imperium Games називає «альфа-тестом» — у Star Citizen кілька мільйонів гравців. Компанію аж ніяк не можна назвати такою, яка б просила співробітників перепрацьовувати через скрутний фінансовий стан. Те, що роботи не виконані до дедлайну, ймовірно, можна віднести до прорахунків керівництва.