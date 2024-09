S.T.A.L.K.E.R. 2: трейлер документалки від Xbox про розробку гри під час війни в Україні

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Xbox та українська студія GSC Game World анонсували вихід документального фільму про розробку гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» в умовах війни.

Стрічка під назвою «War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2» розповість про виклики, з якими зіткнулася команда під час роботи над продовженням культової франшизи.

До початку повномасштабного вторгнення росії в лютому 2022 року студія GSC Game World базувалася в Києві. Згодом команда була змушена переїхати до Праги, щоб завершити розробку гри до запланованого релізу в листопаді цього року. Документальний фільм покаже особисті історії розробників, які працювали в зоні бойових дій та пережили переїзд студії в іншу країну.

Креативна директорка проєкту Марія Григорович розповіла про свої враження від знімань:

Онлайн-курс "Google Cloud Platform" від robot_dreams. Навчіться розгортати, масштабувати та керувати застосунками в GCP для створення надійної та безпечної інфраструктури під менторством архітектора з 20-річним досвідом в ІТ. . Детальніше про курс

«Це було страшно — погодитися на пропозицію від Xbox щодо створення фільму. Ми не публічні люди, і ділитися особистим нелегко. Проте ми вирішили, що важливо показати світові, наскільки складно жити під час війни, з особистої точки зору».

Тіна Саммерфорд, генеральна менеджерка з програмування та організацій заходів Xbox, пояснила рішення компанії підтримати цей проєкт:

«Ми щодня бачимо труднощі та виклики створення ігор, але ситуація GSC Game World була на зовсім іншому рівні. Наприкінці 2022 року ми запропонували ідею документального фільму. Історія GSC заслуговувала на те, щоб її розказали».

Режисером стрічки виступив Ендрю Стефан, відомий за роботою над документальним серіалом «Power On: The Story of Xbox». Фільм зосередиться на особистих історіях креативної директорки Марії Григорович та її команди, які працюють в умовах війни.

Фільм вийде 3 жовтня на каналі Xbox.

Онлайн-курс "Google Cloud Platform" від robot_dreams. Навчіться розгортати, масштабувати та керувати застосунками в GCP для створення надійної та безпечної інфраструктури під менторством архітектора з 20-річним досвідом в ІТ. . Детальніше про курс

Джерело: Variety

Розділ Кіно виходить за підтримки ?

Компанія LG Home Entertainment є визнаним новатором в галузі телевізорів і аудіовідеосистем. LG пропонує покращений досвід домашніх розваг завдяки відзначеним нагородами OLED-телевізорам і телевізорам QNED LED на інноваційній платформі WebOS Smart TV. Прагнучи надати споживачам першокласний користувацький досвід, вся продукція LG для домашніх розваг розроблена з урахуванням екологічної стійкості, починаючи від виробництва і закінчуючи утилізацією.