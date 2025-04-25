Xiaomi представила один із найдорожчих моніторів у своїй історії — Redmi Monitor G Pro 27U

Ігровий монітор Xiaomi Redmi Monitor G Pro 27U

Окрім нового смартфона Redmi Turbo 4 Pro компанія Xiaomi також порадувала своїх шанувальників випуском ігрового монітора Redmi Monitor G Pro 27U. Ця модель прийшла на заміну попередньому Redmi Display G Pro 27 і тепер є одним із найдорожчих ігрових моніторів у лінійці Xiaomi. Новинка отримала кілька суттєвих покращень, однак ціна при цьому теж помітно зросла.

Новий ігровий монітор Redmi Monitor G Pro 27U отримав 27-дюймову IPS-панель з роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 160 Гц у стандартному режимі. Час відгуку становить 1 мс GtG. Хоча заявлена частота оновлення виявилася нижчою, ніж у попередника (180 Гц), новинка може працювати й на частоті 320 Гц, якщо знизити роздільну здатність до 1080p.

Разом з тим Redmi Monitor G Pro 27U забезпечує 1600 ніт пікової яскравості завдяки 1152 зонам локального затемнення Mini LED. Це на 60% більше, ніж у попередньої моделі. Монітор охоплює 99% колірного простору Adobe RGB та DCI-P3, підтримує Dolby Vision HDR і має сертифікацію VESA DisplayHDR 1000. Звук виводиться через два вбудовані динаміки потужністю по 5 Вт. Для підключення джерел контенту призначені два роз’єми HDMI 2.1 та один DisplayPort 1.4. Також є 3,5-мм аудіороз’єм, по одному порту USB Type-A 2.0 та USB Type-A 3.0.

Ціна Redmi Monitor G Pro 27U в Китаї становить 2699 юанів (близько $370). Новий монітор виявився приблизно на 35% дорожчим за минулорічну модель Redmi Display G Pro 27.

Джерело: notebookcheck