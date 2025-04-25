Шакіл О’Ніл, який рекламував збанкрутілу біржу FTX, пішов на мирову угору з обуреними інвесторами

Зірка НБА Шакіл О’Ніл уклав мирову угоду з групою інвесторів FTX, які звинуватили спортсмена у сприянні шахрайству. Колишній баскетболіст виступав як зірковий промоутер збанкрутілої криптобіржі. Деталі угоди, зокрема сума, яку має сплатити Шак, не розголошуються.

Позивачі вимагали до $21 мільярда компенсацій від О’Ніла та інших промоутерів, колишніх керівників і осіб, причетних до біржі.

Колишній баскетболіст місяцями уникав доручення від судових кур’єрів. Останнім довелось приїхати на баскетбольний матч НБА, де Шак був коментатором. Лише там вдалось передати йому виклик до суду.

Серед інших фігурантів у справі про FTX — тенісистка Наомі Осака, бейсболіст Шохей Отані, баскетболіст Стеф Каррі, ексфутболіст Том Брейді, а також комік Ларрі Девід, зірка реаліті-шоу Shark Tank Кевін О’Лірі та супермодель Жизель Бюндхен.

Семеро зіркових промоутерів і колишніх керівників криптобіржі досягли домовленості з інвесторами FTX ще у 2023 році. Серед них — квотербек Jaguars Тревор Лоуренс, а також ютубери Том Неш, Грем Стівен і Андрєй Жих. Перша хвиля врегулювань була відносно невеликою — $1,4 млн.

У 2024 році О’Ніл разом із партнерами погодився сплатити $11 млн власникам NFT Astral, які зазнали збитків через провал проєкту на базі Solana, який ексспортсмен теж рекламував.

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Джерело: Court Listener