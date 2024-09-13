Унікальність геймплею та орієнтація на новачків: нові подробиці про S.T.A.L.K.E.R. 2

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Видання Rock Paper Shotgun отримало можливість випробувати демоверсію шутера S.T.A.L.K.E.R. 2 на виставці Gamescom 2024 та поділилося своїми враженнями від гри. Журналісти також опублікували фрагменти розмови з представниками студії GSC Game World.

Попри обмежений час гри, журналісти відзначили значні покращення порівняно з попередніми частинами серії. Технічно «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» зробила великий крок уперед. Рухи персонажа стали плавнішими, а керування зброєю — зручнішим. Система інвентарю, хоч і зберегла знайому сітку, тепер працює швидше та інтуїтивніше. Водночас розробники зберегли складність та небезпечність ігрового світу, характерні для серії.

Демоверсія розпочалася з короткої заставки, де гравця доправляють до Зони. Журналісти змогли дослідити зруйнований форпост, взаємодіяти з класичними аномаліями S.T.A.L.K.E.R. та зіткнутися з мутантами. Особливо вразила відсутність нав’язливого музичного супроводу, що посилює атмосферу напруженості та небезпеки.

Оглядачі відзначили, що зброя у грі має потужну віддачу, але водночас зручна в користуванні. Також журналісти звернули увагу на відсутність надмірних підказок і спрощень у користувацькому інтерфейсі, що зберігає дух оригінальної серії.

Генеральний директор GSC Game World Євген Григорович розповів про баланс між новим і старим у грі:

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«Наша перша мета — зробити гру для гравців, які нічого не знають про попередні частини. Ми розуміємо, що матимемо велику кількість нових гравців і хочемо, щоб гра їм сподобалась».

Водночас для фанатів у грі буде достатньо великодок, зокрема знайомих персонажів і локацій.

Григорович також зазначив, що команда орієнтується на консольну аудиторію та передплатників Xbox Game Pass. Попри це, розробники прагнуть зберегти унікальну атмосферу S.T.A.L.K.E.R.

Цікаво, що розробники намагаються зберегти баланс між розкриттям інформації про гру та збереженням інтриги. Григорович зізнався:

«Як гейм-директор, я хочу приховати все від гравця. Я борюся з маркетинговою командою, бо вони хочуть показати якомога більше!».

Особливу увагу журналісти звернули на візуальний складник гри. Нічний рейд у радіоактивну Зону вразив атмосферністю та деталізацією навколишнього середовища. Звуковий дизайн також отримав схвальні відгуки — кроки, шурхіт трави та віддалені звуки Зони створюють неповторне відчуття присутності.

Серед важливих рішень GSC було вилучення російської мови з гри. Водночас розробники вирішили додати елементи, які підкреслюють українську культуру. Наприклад, у грі з’являться мозаїки, що відображають національні мотиви. Розробники наголошують, що S.T.A.L.K.E.R. 2 не є антивоєнною грою.

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Хоча демоверсія була відносно короткою, вона залишила позитивні враження у журналістів. Вони відзначили, що гра зберігає дух оригінальної серії й водночас пропонує «сучасний ігровий досвід».

Нагадаємо, ми вже писали про враження японських журналістів від демо «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля». Також у грі буде два сюжетних доповнення.

Реліз «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланований на 20 листопада. Гра вийде на ПК та Xbox Series X/S, а також одразу буде доступна у сервісі Game Pass.

Джерело: Rockpapershotgun

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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