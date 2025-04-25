Екс-бос Discord назвав 3 гри, в які гратиме після звільнення: «Я пропустив Baldur’s Gate 3, в мене є борги»

Співзасновник Discord Джейсон Цитрон залишає пост генерального директора компанії — і вже знає, що робитиме далі.

Він ще не до кінця продумав, чим буде займатися під час перерви, але вже точно виокремив три гри, до яких давно не доходили руки. За його словами, він має кілька «ігрових боргів» перед собою.

«У мене немає конкретних планів щодо себе. Можливо, я зроблю невелику перерву, щоб провести час зі своїми дітьми», — сказав Цитрон.

Нещодавно Discord оголосила, що новим СЕО стане ексвіце-голова Activision Blizzard. Щоправда, не всі користувачі позитивно сприйняли таку ідею, враховуючи його досвід з мікротранзакціями. Але Джейсон Цитрон зараз переймається іншим — з якої гри почати?

«Мені потрібно закінчити Final Fantasy 7 Rebirth. У мене є борги. Я хочу зіграти Blue Prince. Я навіть не грав у Baldur’s Gate III, вірте чи ні», — сказав він

Хоча у нього немає чітких планів на майбутнє — але від ігор точно не відмовиться. Воно і не дивно, що Цитрон хоче зіграти в Final Fantasy — все-таки це продовження рімейку легендарного японського RPG-хіту, який у 2024 році видала Square Enix. А Baldur’s Gate 3 взагалі топ гра для фанатів Dungeons & Dragons. Менш відомий, але цікавий Blue Prince — атмосферний пригодницький детектив, де гравець шукає загадкову 46-ту кімнату в сімейному маєтку.

Нагадаємо, що Цитрон заснував Discord у 2015 році разом зі Станіславом Вишневським. У внутрішньому блозі компанії він пояснив, що «наймає себе без роботи» — тобто передає повноваження далі, щоб звільнити простір для нового керівництва. За десять років роботи він нарешті вирішив, що час зайнятися своїм дозвяллям.

А ось Хумам Сахніні — колишній віцеголова Activision Blizzard — вступає на посаду вже 28 квітня. Очікується, що він займеться новим етапом Discord, який «виведе компанію на новий рівень». Discord не давав окремого коментаря з цього приводу — представник компанії лише вказав журналістам на блог Цитрона і його пости у X. Його відхід — не типовий сценарій для техзасновників. Наприклад, Марк Цукерберг, якому також 40, досі очолює Meta. А Еван Шпігель, який у 2011 заснував Snapchat, залишається його CEO.

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Джерело: Business Insider