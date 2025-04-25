ARK Invest: навіть за найгіршого сценарія біткоїн коштуватиме $300 тис. до 2030 року

Щось усі знову заговорили про те, як біткоїн коштуватиме багато і навіть більше. У своєму прогнозі під назвою Big Ideas 2025 аналітики​ ARK Invest видали аж три сценарії вартості BTC до 2030 року.

При першому, негативному сценарії, спеціалісти прогнозують біткоїн по $300 тис. Другий, базовий сценарій, обіцяє ціну в $710 тис. Оптимістичний сценарій передбачає BTC по $1,5 млн.

Прогнози ARK Invest базуються на аналізі різних факторів, включно з прийняттям біткоїна інституційними інвесторами (переважно через спотові ETF), його використанням як засобу збереження вартості (особливо в умовах нестабільності національних валют та фондових ринків) та потенційним зростанням попиту на цифрові активи (і включення його в нацрезерви).

Також важливий фактор: максимальна кількість біткоїнів обмежена 21 мільйоном токенів, що створює дефляційний тиск і потенційно підвищує його цінність з часом.​ Розвиток інфраструктури блокчейну, такої як Lightning Network, сприятиме ширшому використанню біткоїна в повсякденних транзакціях.​

На момент написання біткоїн торгувався на рівні трохи вище ща $95 тис., що свідчить про зростання зацікавленості інвесторів у цьому активі. Зокрема, на біржах спостерігається найбільший відтік BTC з лютого 2023 року. Зазвичай це говорить про перехід у фазу накопичення. Однак у Fidelity вважають, що пропозиція BTC на біржах скорочується через покупки лістинговими компаніями.

Джерело: ARK Invest