Новини Military Tech 13.12.2023 о 08:00 comment views icon

САУ «Богдана» може стати основною для ЗСУ: історія, особливості, перспективи

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

САУ «Богдана» може стати основною для ЗСУ: історія, особливості, перспективи

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В «Економічній правді» Богдан Мірошниченко розмістив статтю про САУ «Богдана», її розробку, історію та перспективи. Пропонуємо короткий огляд найцікавіших фактів про українську самохідну гаубицю.

Розробка власної САУ має кілька переваг: держава повертає собі частину коштів від замовлення у вигляді податків, має пріоритет у черзі замовників, запчастини та ремонтна база стають більш доступними.

У 2015 році було прийняте рішення замовити САУ «Богдана» Краматорському заводу важкого верстатобудування (під час війни частина виробничих потужностей підприємства постраждала від ракетних ударів) та розмістити її на шасі КрАЗ (завод збанкрутував у 2021 році).

САУ «Богдана»

Вперше САУ «Богдана» показали у 2018 році на параді до Дня Незалежності. Але тоді зброя ще не стріляла – попереду були випробування. На жаль, програма стала на паузу – в Україні з неназваних причин не вироблялися 155 мм снаряди (їх не було навіть для випробувань), а за їхній імпорт точилися суперечки. У результаті замість 2020 року «Богдана» завершила випробування аж у січні 2022.

Раніше вважалося, що єдиний зразок САУ знищили у Краматорську, проте вона була вивезена, а згодом передана військовим – завершальні випробування та налаштування проводилися вже в бойових умовах. «Богдану» прийняли на озброєння за прискореною процедурою.

Зараз, за словами представників КЗВВ, «Богдана» має великий попит на фронті. Згідно з джерелами ЕП, на озброєння надійшло близько 30 одиниць. На початку 2022 року була укладена угода про довгострокове виробництво САУ для ЗСУ.

САУ «Богдана»

Виробництвом САУ займається не тільки КЗВВ, але й загалом 25 підприємств – воно розподілене з метою безпеки. деякі критичні вузли виробляються власними силами, але закордоном.

Після банкрутства КрАЗу постала проблема шасі. У 2021 році вибір впав на білоруський МАЗ, який перестали купувати зі зрозумілих причин. Кілька цих машин знайшли на складах, тож перша серійна партія вийшла на них. Зрештою з’явився варіант «Богдани» на шасі Tatra. До того ж виробник пропонував броньовані кабіни власного виробництва. Недолік такого рішення – удвічі більша ціна та річний цикл виробництва. САУ виробляється з огляду на можливість зміни шасі, виробник каже, що рішення вже знайдено.

САУ «Богдана»

САУ «Богдана» постачаються з механічним досилачем боєприпасів, але автомата наразі немає, що уповільнює заряджання та стрільбу снарядами вагою 40 кг. Але конструкторська документація на автомат розроблено, тож він може з’явитися пізніше.

САУ «Богдана»

Військові відзначають високу влучність пострілів, яка все ж поступається західним САУ. Але попри недоліки, «Богдана» має шанс стати основною САУ ЗСУ через меншу ціну та доступність. У майбутньому, коли війна все ж завершиться, САУ «Богдана» має й експортні перспективи.

На виставці в ОАЕ краматорський завод представив нову САУ 2С22 «Богдана» – постачання очікується найближчими місяцями

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