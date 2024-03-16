СБУ запобігла постачанню до росії тисяч компонентів «Шахедів» та крилатих ракет — начальник департаменту

Фахівці з цифрових технологій СБУ постійно працюють над блокуванням постачання у Росію компонентів зброї та вже заблокували надходження компонентів для виробництва крилатих ракет і дронів «Шахед». Про це повідомив під час телемарафону начальник управління Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

«Ми здійснюємо перекриття ланцюгів постачання компонентів до російської зброї. Один із прикладів – вже заблокували постачання сервомоторів для виробництва 1600 «Шахедів» і 4000 мікросхем для крилатих ракет», — розповів Вітюк.

Окрім того, кіберфахівці СБУ знищують уздовж лінії фронту систем радіоелектронної боротьби та розвідки російських окупантів, перехоплюють ворожі БПЛА та запобігають координації з них ударів по Збройних силах України. Також розвідувальні операції департаменту дозволяють запобігати людським жертвам та допомагають у відбитті російських хакерських атак.

«Кібервійна – це не щось абстрактне і віртуальне. Кожна відбита атака – це недопущена спроба завдати шкоди нашій державі та людям. Уявіть: спецслужби рф зламали месенджери одного військового і таким чином зʼясували точне місце і час запланованого збору, і в результаті – приліт і десятки загиблих», — пояснив голова ДКІБ.

Джерело: СБУ

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