Новини Кіно 15.01.2026 comment views icon

Серіал God of War залучив Тора з гри на роль Кратоса і сценаристку "Відьмака”

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

God of War

Amazon обрала актора на роль Кратоса в серіалі God of War, який знайомий фанатам франшизи як голос Тора з гри God of War: Ragnarok 2022 року.

Це перша деталь про кастинг, про який заговорили ще у листопаді 2025 року. Раян Герст не новачок у кінематографі. Актор відомий за ролями Джеррі Бертьє у фільмі “Згадуючи титанів” та Гаррі “Опі” Вінстона в серіалі “Сини анархії”, де він знімався протягом 5 сезонів. Тепер він змінює “маску” з одного з ключових богів на роль самого Кратоса.

Франшиза God of War стартувала у 2005 році і з того часу розрослася на 10 ігор, якщо враховувати спін-офи, браузерні та мобільні проєкти. За цей час головний герой став одним із найвпізнаваніших персонажів у відеоіграх.

“[Кратос] вихований у воїнській культурі, він піднявся до командування арміями на службі своїй батьківщині. Аж доки одного дня не уклав фатальну угоду з Аресом, грецьким богом війни, й втратив душу в обмін на перемогу в битві”, – йдеться в описі Prime Video свого серіалу God of War.

Раян Герст у серіалі “Сини Анархії”

Сюжет серіалу зосередиться на лінії однієї з останніх ігор серії — історії Кратоса та його сина Атрея. Шоуранер, який далекий від світу відеоігр, обіцяв зробити одночасно епічну подорож і зворушливу історію. У ній Кратос намагається навчити свого сина бути кращим богом, а Атрей – навчити свого батька бути кращою людиною.

Крім кастингу, Amazon розширює команду сценаристів. До роботи над серіалом приєдналася Таня Лотія — сценаристка “Відьмака” та “Непереможного”. Вона працюватиме над адаптацією God of War для Prime Video.

Дата прем’єри серіалу поки не оголошена. Проєкт перебуває на етапі підготовки, кастинг інших ролей триває. Наразі відомо лише те, що Amazon заздалегідь замовила створення двох сезонів для серіалу.

Джерело: Games Radar, Redanian Intelligence

