Перші деталі серіалу God of War — історія про пригоди Кратоса й Атрея, готують два сезони (в першому 10 епізодів)

Серіал God of War адаптуватиме гру 2018 року, засновану на скандинавській міфології, з Кратосом і Атреєм в головних ролях

Шоуранер майбутнього серіалу God of War для Amazon Рональд Д. Мур розкрив перші деталі проєкту.

Відтак серіал створюють на основі скандинавської міфології й зосередяться на пригодах Кратоса й Атрея, відображених в грі 2018 року.

«Тон шоу намагається наслідувати тон гри — це епічна подорож, зворушлива історія про двох чоловіків, які вирушають у мандрівку, щоб вшанувати пам’ять дружини й матері. Тобто, тут є емоційне серце, але водночас відчувається глибока історія Кратоса, загадковість його минулого: те, що він уособлює; емоції, які його розривають. Це має свою вагу, але не настільки велику, щоб зникло задоволення від подорожі — тут є видовищність і багато всього, що відбувається в цьому світі», — розповів Мур на Comic-Con у Сан-Дієго.

Наразі Amazon дала «зелене світло» одразу на два сезони, де до першого увійдуть 10 епізодів. Знімання, в кращому випадку, стартують у 2026 році.

Геймдиректор гри Корі Барлог бере активну участь в проєкті поряд з відомим телевізійним сценаристом і продюсером Рональдом Д. Муром, який створював перезапуск серіалу «Зоряний крейсер „Галактика“» та «Заради всього людства», а також працював над десятками епізодів шоу «Зоряний шлях: Наступне покоління», «Зоряний шлях: Вояджер» і «Зоряний шлях: Глибокий космос 9».

Ця новина має заспокоїти фанів, які надто переймались тим, що Мур далекий від відеоігор і востаннє грав аж у 1980 році. Раніше Мур розповідав, що під час роботи над серіалом він спробував опанувати пригодницький бойовик Santa Monica Studio, але закинув його, оскільки швидкий геймплей виявився для нього складним.

«Я досі намагаюся. Але я виріс у часи аркадних автоматів — просто дайте мені консолі Defender або Asteroids, і я вас “порву”. Але це зовсім інше. Моя сім’я грає. Моя дружина грає у відеоігри. Вона проходить Skyrim, а от у мене немає цієї м’язової пам’яті в пальцях. І ось Кратос б’ється, а я постійно плутаюся: «Так, а яка кнопка B?.. Ні, я вже мертвий». Ось як це виглядає. Але я стараюся».

Сам Мур називає Барлога генієм, оскільки той і досі тримає кожну деталь з ігор в голові:

«В мене було кілька зустрічей із Корі, і якщо ви запитуєте його про передісторію чи як щось працює — він одразу починає говорити, оскільки все тримає в голові. Всю міфологію, як вона пов’язана, які були загадки, чому вони це зробили й що зробив той артефакт. Це справді вражає».

Нагадаємо, що франшиза God of War стартувала з першою грою у 2005 році. Наразі серія пригодницьких бойовиків налічує сім ігор, створених для чотирьох консолей PlayStation. Про роботу над серіалом вперше оголосили у грудні 2022 року, утім вже за два роки шоуранер Рейф Джадкінс та виконавчі продюсери Хоук Остбі й Марк Фергус залишили проєкт після того, як вже були завершені перші сценарії. Що цікаво, запропоновані історії нібито отримали «високу оцінку», як від Sony, так і від Amazon — студії просто вирішили рухатись в дещо іншому напрямку.

Паралельно Amazon продовжує працювати над другим сезоном серіалу «Фолаут» і нещодавно взялася за ще один ігровий проєкт — екранізацію культової Wolfenstein.

Джерело: IGN, Collider