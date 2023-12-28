Сервіси літаючих таксі можуть почати роботу в 2024-му. До Олімпіади в Парижі

Нещодавні досягнення учасників майбутньої індустрії літаючих таксі можуть нарешті призвести до появ функціонуючих служб у 2024 і 2025 роках. Залишаються питання щодо вартості та безпеки, але регулятори позитивно ставляться до технології, яка може заощадити пасажирам значний час на поїздках на роботу.

Volocopter може стати однією з перших компаній, яка відкриє сервіс з широким охопленням, якщо її запланована служба в Парижі буде готова до Літніх Олімпійських ігор 2024 року. Компанія розробляє кілька маршрутів між Версалем та аеропортами навколо Парижа, передає Techspot.

Відтоді, як компанія Volocopter отримала дозвіл на реалізацію цього плану, вона успішно здійснила польоти на електричних літальних апаратах з вертикальним злетом і посадкою (EVTOL) у Флориді, Нью-Йорку та Осаці. Випробування доводять, що літаючі таксі можуть працювати у великих мегаполісах і міжнародних аеропортах.

Інша компанія, Joby Aviation, нещодавно завершила симуляції управління повітряним рухом з NASA і почала планувати будівництво спеціалізованих посадкових майданчиків по всій Японії.

Joby планує запустити послуги повітряного таксі в Нью-Йорку до 2025 року, а Archer Aviation працює з United Airlines, щоб приблизно в той же час забезпечити літаючі таксі в Чикаго. Нещодавно уряд дозволив компанії EHang Holdings запропонувати пробні тури в Сіньцзяні та Шеньчжені. Тим часом у США Федеральне управління цивільної авіації підготувало пропозиції щодо коротких польотів EVTOL до 2028 року.

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Попри досягнутий прогрес, залишаються значні перешкоди для широкого впровадження. Найочевиднішою проблемою є, ймовірно, вартість. Політ над трафіком за новою технологією за своєю суттю дорожчий. Ще однією проблемою є безпека, оскільки надмірна вага акумуляторів EVTOL ускладнює політ.