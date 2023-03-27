Ще понад 2200 дронів FPV для ГУР — завдяки лімітованій партії солі із Соледара вдалося зібрати понад 58,5 млн грн

До річниці протистояння повномасштабному російському вторгненню ДП «АРТЕМСІЛЬ» та фандрейзингова платформа UNITED24 презентували спеціальну партію солі «Міць. Українська кам’яна». Наразі проєкт завершений з перевиконанням плану — зібрано понад 58 500 000 гривень.
Наприкінці лютого в продаж повернулась сіль ДП «АРТЕМСІЛЬ». Це була лімітована партія зі 100 тис. пачок з останніх запасів солі, добутих в шахтах Соледара. Через навалу окупантів, видобуток солі зупинився вперше з часів Другої світової війни. Остання партія солі була розфасована у пачки по 200 грамів, вони мали спеціальне опаковання, ілюстрацію для якого створив дизайнер Артем Гусєв. Лімітована партія «Міць. Українська кам’яна» була доступною у мережі «Сільпо» та онлайн на ROZETKA та коштувала по 500 грн за пачку.
Спочатку планувалося, що 465 грн прибутку з кожної пачки спрямують на формування флотилії дронів-камікадзе для ГУР. Один дрон коштує $700. Отже, коштом продажу солі планувалося профінансувати закупівлю приблизно 1650 дронів для потреб українських захисників. Проте завдяки донорам, які закрили частину вартості, усі 500 гривень з кожної пачки вдалося спрямувати на придбання дронів-камікадзе. Ще понад 8 млн грн вдалося зібрати завдяки розіграшу п’ятьох пачок солі з автографом начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
Отже, вдалося залучити більше коштів, ніж очікувалося від початку. Усі зібрані кошти перекажуть на закупівлю 2200 безпілотників FPV для української розвідки.
«Дрони FPV продемонстрували свою ефективність на полі бою. Отже, що більше їх в українського війська, то складніше нашому ворогові. Від української розвідки ми дякуємо всім, хто долучився до збору й тим самим зміцнив наші позиції, оскільки з безпілотниками-камікадзе наші військові зможуть знищувати окупанта, його техніку та особовий склад без прямої загрози для свого життя», — говорить командир спецпідрозділу «Крила» ГУР МО, позивний «Волонтер».