Що коїться з Glovo? Українці скаржаться на непогоджені зняття чайових у 5000-11000 грн

Маргарита Юзяк

Glovo / Скриншот з Threads

Українці масово скаржаться, що Glovo автоматично знімає з клієнтів до 11 тисяч чайових кур’єрам.


У Threads користувачі повідомляли, що залишали “на чай” 50-100 грн, однак сервіс доставки раптово підвищував прайс. Користувачка @bagatagranna_ поскаржилася, що замовила продуктів на понад 1 тис. грн., після чого загальна вартість зросла до 6 346 грн — з них 5 175 грн це чайові.

Вона звернулася до служби підтримки Glovo, яка повернула їй 1 171 грн на рахунок у зв’язку з “неправильно списаною сумою оплати за замовлення”. Дівчина почала вимагати, щоб їй відшкодували ще 4 000, але спочатку їй відмовили, запропонувавши повернення на бонусний рахунок. Пізніше вона оновила пост, що їй все-таки повернуть кошти протягом 14 днів.

Подібних ситуацій сьогодні багато, як заявляють в соцмережах. За словами українців, більшості не відповідає технічна підтримка, а банки відмовлялися скасовувати транзакцію. Дехто припускав, що проблема стосується тих, в кого автоматично стоїть відсоток “чайових”. Інша користувачка @ast.belaya писала, що їх нарахували зайві 6 685 грн при замовленні на майже 1 400 грн. Їй швидко повернули гроші, оскільки замовлення не було виконано.


“Працюю кур’єром в Glovo. Це був баг. Мені самому приходили чайові на 2 700 грн. Але коли закрив замовлення як виконане, то цих чайових не було. Пофіксили швидко”, — пише чоловік.

Йому відповіли, що проблема в іншому — Glovo гальмує з поверненням коштів. Ми спробували оформити замовлення, щоб подивитися, чи нарахує зараз “космічні” чайові, однак сума видалася звичайною.

Коментар співробітника Glovo

Пізніше спільнота Glovo Couriers UA повідомила, що відбувся технічній збій. В Instagram компанія додала, що некоректне списання чайових для кур’єрів зафіксували у деяких країнах.

“Усі надлишково списані кошти будуть повернуті користувачам у повному обсязі. Ми обов’язково повідомило про повне вирішення ситуації та завершення процесу повернення коштів”, — пишуть вони.

Ймовірно, кошти повернуть постраждалим клієнтам протягом 14 тижнів, як у випадку з однією користувачкою. Наразі технічні спеціалісти усунули збій.

