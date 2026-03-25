25.03.2026

Український сервіс Rail-X зі сповіщеннями про закриті залізничні переїзди перезапустився: у форматі community-driven

Катерина Левицька

Система сповіщень про закриті залізничні переїзди Rail-X отримала оновлення у форматі community-driven. Фото: Depositphotos

Українська система моніторингу стану залізничних переїздів Rail-X перезапускається після вимушеної паузи в новому форматі.


Rail-X — це сервіс, запущений у 2018 році українським інженером Ігорем Карасем, що дозволяв відстежував стан залізничних переїздів у реальному часі та ухвалювати рішення щодо маршруту.

Система працювала через IP-камери, алгоритми комп’ютерного зору та backend-інфраструктуру для обробки відеоданих. За чотири роки роботи Rail-X зібрав понад 30 000 користувачів з семи міст України, однак з початком повномасштабного вторгнення призупинив роботу через обмеження на використання камер.

Нині проєкт відновлюють у форматі community-driven: тобто, коли про закриті залізничні переїзди повідомляють самі водії.


  • Якщо людина бачить, що переїзд недоступний, вона надсилає відповідне повідомлення через Telegram-бота.
  • Інші підписники отримують сповіщення і, за потреби, можуть підтвердити цей статус.
  • Додатково можна вказати сторону черги та приблизну довжину затору.
  • В сервісі також присутні елементи гейміфікації, які заохочують користувачів регулярно повідомляти про стан переїздів.

В подальших планах: аналіз розкладу руху пасажирських поїздів для прогнозування закриття переїздів (в умовах війни поки відкладено), а також створення компактного пристрою, який визначатиме закриття переїзду за звуковим сигналом автоматично — без камер і без залежності від користувачів.

Паралельно розробник розглядає можливість використання аналогічної моделі для інших типів міської інфраструктури: зокрема моніторингу розвідних мостів чи інших об’єктів, де рух транспорту періодично обмежується. Подібну програму він реалізує у сервісі IsBridgeUp для Маямі і засновується вона на даних з відкритих джерел (теплова лінія  для фіксації розведення мостів та AIS-дані, які дозволяють прогнозувати розведення на основі наближення суден). Наразі проєкт на стадії альфа-тестування, запуск в беті запланований за 2 тижні.

