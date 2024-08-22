Що показали на Future Games Show 2024: Civilization 7, продовження Greedfall та Atomfall

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21 серпня відбулася презентація Future Games Show в межах фестивалю Gamescom 2024. Організатори представили багато трейлерів і новин про відеоігри. Зібрали найцікавіші з них.

Mars Attracts

Шоу відкрила світова прем’єра Mars Attracts — симулятора будівництва парку розваг на Марсі. Гра вийде у 2025 році. Сторінка гри у Steam тут.

The Explorator

The Explorator — шутер, який поєднує 2D-анімацію з 3D-світами. Гравці досліджуватимуть загублене місто й битимуться з гоблінами. Демо-версія вже доступна в Steam.

Sid Meier’s Civilization VII

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Гвендолін Крісті озвучить Sid Meier’s Civilization VII. Команда Firaxis Games показала відео про створення світу гри. Гра вийде 11 лютого 2025 року на ПК та консолях. Докладніше про гру ми писали тут.

Greedfall 2: The Dying World

Розробники показали геймплей Greedfall 2: The Dying World — продовження рольової гри 2019 року. Гра вийде в ранній доступ Steam 24 вересня.

Atomfall

Бен Фішер із Rebellion розповів про Atomfall — шутер від першої особи в Йоркширі 1950-х років після ядерної катастрофи. Гра вийде на ПК (Steam), PlayStation та Xbox у 2025 році.

Онлайн-курс "Аналітика даних в Excel і Power BI" від robot_dreams. Практичний курс, на якому ви опануєте найсучасніші функції Excel, Power Query та Power BI, щоб самостійно аналізувати й візуалізувати дані. Детальіше про курс

Croak

Розробники Cuphead та Rick and Morty представили Croak — мультиплікаційний платформер для ПК (Steam).

Monaco 2

Monaco 2 продовжує кооперативну гру про пограбування 2013 року. Новий трейлер показав головних героїв гри для ПК (Steam).

Ravenswatch

Творці Curse of the Dead Gods анонсували Ravenswatch — кооперативний екшн-рогалік. Гра вийде з раннього доступу 26 вересня, а версія для консолей — восени. Сторінка гри у Steam тут.

Zero Space

Zero Space стратегія в реальному часі, створена з порадами професіоналів Starcraft. Рішення гравців змінять долю галактики. Гра вийде на ПК (Steam).

Will: Follow The Light

Will: Follow The Light — пригодницька гра в суворому світі. Вона вийде на ПК (Steam) та консолях у 2025 році.

Akimbot

Akimbot — платформер про напарників-копів у стилі Ratchet and Clank. Гра вийде 29 серпня на ПК (Steam) та консолях.

Exoborne

Exoborne — шутер із відкритим світом та складними погодними умовами. Гра вийде на ПК (Steam) та консолях. Гравці можуть записатися на тестування на офіційному сайті.

Retrieval

Future Games Show на Gamescom завершилася світовою прем’єрою трейлера Retrieval, кінематографічного горору від 333 Studios. Дату виходу гри оголосять пізніше. Сторінка у Steam тут.

Подивитися усі трейлери можна на каналі Future games show.

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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