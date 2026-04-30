Atomfall отримає серіал: творці Fleabag екранізують британський постапокаліпсис

Софія Шадріна

Британський постапокаліптичний виживач Atomfall стає серіалом. Rebellion оголосила про розробку телевізійної адаптації гри, і за проєкт взялася команда з вражаючим портфоліо.


Шоу розробляє Two Brothers Pictures — британська продюсерська компанія, відома за серіалом Fleabag для BBC та кримінальним трилером The Assassin для Amazon Prime. Сценарій пишуть брати Гаррі та Джек Вільямси, які стоять за обома цими проєктами. Виконавчими продюсерами з боку розробника виступлять брати Джейсон і Кріс Кінгслі — засновники та керівники Rebellion.

“Гаррі і Джек продемонстрували справжню любов до Atomfall і розповіли про власні кінцівки, які отримали під час проходження гри. Завжди приємно працювати з людьми, які поділяють пристрасть до створення та розповіді хороших історій”, — сказали брати Кінгслі в офіційній заяві.

Atomfall вийшов у березні 2025 року і став найуспішнішим релізом в історії Rebellion. За перший тиждень гра зібрала 1,5 мільйона гравців на всіх платформах. Дія розгортається в альтернативній Британії 1962 року — в карантинній зоні навколо ядерної катастрофи у Віндскейлі, яка дійсно сталася у 1957-му. Гравець опиняється у замкнутому світі з культистами, мутантами, секретними урядовими фракціями та купою моральних рішень без очевидно правильної відповіді.

В огляді на Atomfall ми відзначали атмосферну свободу дій і нестандартну подачу історії як головні козирі гри — саме це робить Atomfall цікавим матеріалом для екранізації. Відтоді вийшли два сюжетних DLC — Wicked Isle і The Red Strain, які суттєво розширили лор і додали нові кінцівки.


Прес-реліз переказує сюжет оригінальної гри, але прямо не підтверджує, що серіал стане її екранним переказом. Швидше за все, Two Brothers Pictures розкаже власну історію — або з подій до катастрофи у Віндскейлі, або про паралельних мешканців карантинної зони. Слідувати за мовчазним протагоністом, який повзає по Озерному краю і зрідка б’є людей крикетною битою, в телеформаті було б складно.

Британська постапокаліптична традиція в медіа завжди тяжіла до похмурішого тону, ніж американська — і це відрізняє Atomfall від того самого серіалу Fallout від Amazon. Чи піде шоу цим шляхом або обере більш розважальний формат — поки відкрите питання.

Дати виходу і платформа поки не оголошені.

Джерело: Rock Paper Shotgun

