Щоб пройти фінал Elden Ring: Shadow of the Erdtree стрімер запросив психолога — спроба тривала 67 годин

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Розчарований своїми результатами в бою проти фінального боса Elden Ring: Shadow of the Erdtree, стример Twitch і ютубер Кай Сенат (Kai Cenat) зрозумів, що потребує допомоги професіонала. Він запросив на трансляцію запросив психолога, яка мала допомогти йому впоратися з емоціями.

Сенат вів бій з босом близько 60 годин, коли Обрі Вільямс з’явилася в ефірі. Модель за основним заняттям, вона також надає консультації та має ступінь магістра з питань шлюбу, пар і сімейного консультування в Університеті Стетсона.

Протягом пів години Сенат намагався розповісти про механізми Elden Ring. Вільямс навчала його дихати, мислити позитивно та уявляти результати досягнення своєї мети у грі. Загалом трансляція гри, відомою своєю складністю, тривала 92 години, з 6-7 годинами сну між ігровими сесіями.

«Я був на останньому босі протягом останніх 60 годин свого життя, і я не можу повернутися. І я пробую все, я пішов, щоб отримати нову зброю, я пішов, щоб покращити всі скіли. Я зробив так багато», — скаржився блогер.

«Давайте на секунду закриємо очі», — попросила Вільямс.

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«О, я злякався, я знову бачу Радана», — сказав Сенат, маючи на увазі фінального боса.

Після заспокоєння та зміцнення розуму під керівництвом Вільямс, він знову узявся до бою з босом під наглядом.

«Можливо, вам знадобиться відсторонитися і приділити собі добрих п’ять хвилин, щоб просто перезавантажитися та спрямувати свою енергію лише на те, щоб побачити цю гарну спробу. Тільки довгу хорошу спробу», — казала Вільямс Сенату під час заняття.

Після цього, кількох дихальних вправ та короткого моменту, де блогеру здалося, що консультантка сміється над його спробами, Обрі Вільямс побажала стрімеру удачі та залишила трансляцію. Вона повідомила у соціальних мережах, що вирішила не проводити повну клінічну сесію зі стрімером, коли він намагався досягти своєї мети в прямому ефірі. Сенат переміг Радана ще приблизно через шість годин та 40 смертей, або через 67 годин після своєї першої зустрічі з босом.

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Кай Сенат, який має 11,7 млн підписників у Twitch та є одним із найбільших творців контенту на потоковій платформі, поступаючись Тайлеру «Ніндзя» Блевінсу (Tyler “Ninja” Blevins), який займає перше місце з 19,1 млн.

Джерело: Business Insider

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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