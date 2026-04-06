Новини Кіно 06.04.2026

Перші кадри зі знімального майданчика екранізації Elden Ring потрапили в мережу

Місто зйомки фільму по Elden Ring / Джерело PC Gamer

Чутки про співпрацю легендарного Хідетакі Міядзакі та іменитого режисера Алекса Ґарленда (“Ex Machina”, “Анігіляція”) отримали неочікуване підтвердження. У мережі з’явилися перші витоки зі знімального майданчика у Великій Британії, де випадковий фанат зміг зафільмувати підготовку масштабних декорацій, що підозріло нагадують туманні пейзажі Замогилля (Limgrave).


​На короткому відео, яке швидко поширилося соцмережами, видно будівництво зруйнованих готичних веж та використання масивних димових машин для створення фірмової похмурої атмосфери гри. Вибір Алекса Ґарленда на роль режисера виглядає логічним, враховуючи його вміння працювати з сюрреалістичними та філософськими темами. Очікується, що фільмографія Алекса Ґарленда поповниться найбільш амбітним проєктом у його кар’єрі, де візуальний стиль FromSoftware поєднається з методом “weird fiction”.

​Технічна сторона виробництва також обіцяє бути інноваційною. За попередніми даними, команда використовує технологію віртуального виробництва (Volume) на базі Unreal Engine 5 для відтворення магічних ефектів та гігантського Дерева Ерд. Це дозволить акторам взаємодіяти з динамічним освітленням у реальному часі. Хоча ігрові механіки Elden Ring важко адаптувати під формат кіно, Ґарленд, ймовірно, зосередиться на лорі та історії вигнання Потьмянілих.


​”Наше завдання — передати відчуття самотності та величі, яке дарує гра, не перетворюючи це на звичайне фентезі-екшн”, — раніше натякав режисер в одному з інтерв’ю.

Спільнота фанатів уже почала гадати, хто зіграє ключових персонажів, адже вплив Хідетаки Міядзакі на індустрію гарантує високу увагу до кастингу. Також залишається відкритим питання залучення Джорджа Мартіна до написання сценарію фільму.

​Успіх таких проєктів, як “The Last of Us”, довів, що якісні адаптації відеоігор можуть бути фінансово вигідними та схваленими критиками. Поки FromSoftware офіційно не коментує витік, але локації в Північній Ірландії та Уельсі вже заброньовані під проєкт із кодовою назвою “Great Rune”. Більше деталей щодо виробництва фільму Elden Ring очікується на літніх кінофестивалях.

​Джерело: PC Gamer

Файно є
Йой, най буде!
Трясця!
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
