Екранізація Elden Ring знайшла зірку в касті "The Last of Us"

Екранізація Elden Ring шукає таланти серед досвідченних акторів

Чутки про амбітну екранізацію головного хіта FromSoftware нарешті отримали вагоме підкріплення. Згідно з останніми звітами, продюсери майбутнього фільму Elden Ring успішно завершили переговори з одним із ключових акторів серіалу “The Last of Us”.





Це рішення виглядає стратегічним кроком для Sony та Bandai Namco, оскільки успіх попередніх ігрових адаптацій задав неймовірно високу планку якості для всієї індустрії.

Вибір актора з касту успішної екранізації “The Last of Us” не є випадковим. Джерела натякають, що досвід роботи в похмурих, емоційно насичених світах ідеально підходить для втілення героїки Міжзем’я. Хоча конкретна роль поки тримається в секреті, спільнота вже будує теорії щодо появи Потьмянілого або навіть одного з великих напівбогів. Враховуючи, що вплив Хідетаки Міядзакі на ігрову індустрію ґрунтується на прихованому лорі та візуальній розповіді, акторська гра стане фундаментом для сприйняття сюжету масовим глядачем.





З технічної точки зору проєкт обіцяє бути революційним. Виробництво планує використовувати потужності Unreal Engine 5 для створення віртуальних декорацій (технологія “The Volume”), що дозволить досягти фотореалістичного вигляду магічних пейзажів Замогилля. Ті, хто вже встиг пройти доповнення Elden Ring: Shadow of the Erdtree, розуміють складність відтворення таких масштабів у реальному часі. Використання сучасних графічних рушіїв у кіно допоможе зберегти фірмовий стиль FromSoftware, не вдаючись до надмірної обробки на етапі постпродакшну.

Залучення перевірених зірок підтверджує, що найкращі екранізації відеоігор тепер мають бюджети та увагу на рівні найгучніших блокбастерів. Окрім візуальної частини, велика увага приділяється сценарію, до якого, за чутками, знову може долучитися Джордж Мартін. Фанати, які пам’ятають детальний огляд гри Elden Ring, знають, наскільки важливо зберегти баланс між бойовими сценами та меланхолійною атмосферою занепаду. Офіційний анонс повного акторського складу очікується на літніх виставках, де Sony Pictures може представити перші концепти проєкту.

Джерело: Insider Gaming