Новини Кіно 07.04.2026

Екранізація Elden Ring знайшла зірку в касті "The Last of Us"

Екранізація Elden Ring шукає таланти серед досвідченних акторів / Insider Gaming
Екранізація Elden Ring шукає таланти серед досвідченних акторів / Insider Gaming

Чутки про амбітну екранізацію головного хіта FromSoftware нарешті отримали вагоме підкріплення. Згідно з останніми звітами, продюсери майбутнього фільму Elden Ring успішно завершили переговори з одним із ключових акторів серіалу “The Last of Us”.


Це рішення виглядає стратегічним кроком для Sony та Bandai Namco, оскільки успіх попередніх ігрових адаптацій задав неймовірно високу планку якості для всієї індустрії.

Вибір актора з касту успішної екранізації “The Last of Us” не є випадковим. Джерела натякають, що досвід роботи в похмурих, емоційно насичених світах ідеально підходить для втілення героїки Міжзем’я. Хоча конкретна роль поки тримається в секреті, спільнота вже будує теорії щодо появи Потьмянілого або навіть одного з великих напівбогів. Враховуючи, що вплив Хідетаки Міядзакі на ігрову індустрію ґрунтується на прихованому лорі та візуальній розповіді, акторська гра стане фундаментом для сприйняття сюжету масовим глядачем.


З технічної точки зору проєкт обіцяє бути революційним. Виробництво планує використовувати потужності Unreal Engine 5 для створення віртуальних декорацій (технологія “The Volume”), що дозволить досягти фотореалістичного вигляду магічних пейзажів Замогилля. Ті, хто вже встиг пройти доповнення Elden Ring: Shadow of the Erdtree, розуміють складність відтворення таких масштабів у реальному часі. Використання сучасних графічних рушіїв у кіно допоможе зберегти фірмовий стиль FromSoftware, не вдаючись до надмірної обробки на етапі постпродакшну.

Джордж Мартін, сценаріст "Гри Престолів" та "Дім Драконів" / Wikipedia
Джордж Мартін, сценаріст “Гри Престолів” та “Дім Драконів” / Wikipedia

Залучення перевірених зірок підтверджує, що найкращі екранізації відеоігор тепер мають бюджети та увагу на рівні найгучніших блокбастерів. Окрім візуальної частини, велика увага приділяється сценарію, до якого, за чутками, знову може долучитися Джордж Мартін. Фанати, які пам’ятають детальний огляд гри Elden Ring, знають, наскільки важливо зберегти баланс між бойовими сценами та меланхолійною атмосферою занепаду. Офіційний анонс повного акторського складу очікується на літніх виставках, де Sony Pictures може представити перші концепти проєкту.

Від рецензій до сценаріїв: хто і як у Голлівуді насправді використовує ШІ

Джерело: Insider Gaming

Бальдра в серіалі God of War зіграє зірка "Дедпула”
Sony скасовує майбутні релізи однокористувацьких ігор для ПК, — Bloomberg
"Проєкт Аве Марія" став найдорожчим фільмом в історії Amazon
Новий трейлер “Залаштунків”: Чіветель Еджіофор блукає у потойбіччі
PC Gamer порахував, як зріс рівень персонажів "Фолаут" після 2 сезону: Люсі "додала" на вбивствах, Гуль — в нулі
Девід Фінчер зняв "Пригоди Кліффа Бута" з допомогою ШІ: від компанії, яку Netflix купив за $600 млн
Зірка "Спадкоємців" та "Нюрнбергу" зіграє нью-йоркського різника у другому сезоні "Декстер: Воскресіння"
Marvel не вважає "Месники: Судний день" перевантаженим, попри 30+ персонажів: "Кожен отримає свій момент"
Після режисури 29 фільмів Мартін Скорсезе став актором нових "Зоряних війн"
Нова "Оселя зла" запропонує досвід, ідентичний ігровому: "Це наче американські гірки з безперервним екшеном"
Метро, аномалії та виживання: трейлер фільму "Вихід 8", що екранізує містичну японську гру
Disney сумнівається, що "Мандалорець і Ґроґу" буде успішним
В PS Store оновили систему показу цін для ігор: гравці бачать стартову та мінімальну за 30 днів
Леді Гага та повернення Міранди Прістлі у "Диявол носить Prada 2"
Повернення легенди: "Конан-варвар 3" офіційно в роботі, 78-річний Шварценеггер — в головній ролі
"Бути мертвим — весело": перший трейлер фільму "Мумія" Лі Кроніна
"Одна битва за іншою" забрала 7 нагород на "Оскар-2026": найкращий фільм, акторська для Шона Пена і без Ді Капріо (всі переможці)
Автор "Відьмака" Анджей Сапковський розкритикував ціни на книги: "Мають коштувати не дорожче пів літра горілки"
Трейлер "Диявол носить Прада 2" побив "рекорд століття" з 222 млн переглядів за добу
Перший за 10 років фільм від режисера "Піратів Карибського моря" оцінили в 88% на Rotten Tomatoes
Трейлер "Людина-павук 4" зібрав 718 млн переглядів за добу: абсолютний рекорд в історії кіно
