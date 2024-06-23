Новини Ігри 23.06.2024 о 17:35 comment views icon

Elden Ring: Shadow of the Erdtree має змішаний рейтинг в Steam — DLC заважке навіть для прихильників соулслайків

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Андрій Русанов

Автор сайту

Elden Ring: Shadow of the Erdtree має змішаний рейтинг в Steam — DLC заважке навіть для прихильників соулслайків

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Зайве казати, що ігри FromSoftware важкі, але Shadow of the Erdtree, мабуть, б’є рекорд. Доповнення до Elden Ring, яке стало найкращим на Metacritic та перевершило восьмирічне досягнення The Witcher 3: Blood and Wine, отримало посередні відгуки в Steam. Навіть поціновувачам соулслайків, які звикли до складних боїв, надто важко грати.

У Steam Elden Ring: Shadow of the Erdtree наразі має оцінку «Змішана» на основі відгуків понад 25 тис. користувачів, з яких позитивні лише 62% — це означає, що 38% гравців на ПК залишили Країну Тіней з неприємними враженнями. результат дуже далекий від блискучих 93% позитивних відгуків основної гри на основі колосальних 627 тис. відгуків. Погані рецензії користувачів вказують на слабку продуктивність та завищену складність як причину незадоволення. Боси вбивають єдиним ударом, а шаблони їхніх атак важко зчитувати.

«Цьому DLC потрібен величезний патч для балансу та зменшення шкоди. Якщо ви не захопите босів, ви не виграєте. Мені справді нудно бути не в змозі грати у моєму звичайному стилі через несправедливе покарання, яке ви отримуєте у цьому DLC», — пише один з гравців.

Раніше президент FromSoftware та директор Dark Souls Хідетаки Міядзакі натякав, що студія «справді розширила межі з погляду того, що, на нашу думку, може витримати гравець». Навіть ветеранів Elden Ring боси трощать у лічені хвилини.

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Джерело: GamesRadar

Розділ Ігри виходить за підтримки?

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