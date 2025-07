ШІ-агент самостійно придбав NFT CryptoPunk #9098 — за завищеною ціною

Нарешті нездоровий хайп навколо ШІ-агентів почав потроху вщухати. Після того як пилюка всілась, стало видно більше обмежень та недоліків цих систем.

ШІ-агент, відомий як Ribbita, самостійно здійснив покупку CryptoPunk #9098 за 89 ETH. Таким чином, він заплатив доволі високу ціну за NFT з відносно низькою рідкістю. Цей CryptoPunk схожий на 3,560 інших у колекції з 10 тис. штук, що дає відносно низький показник рідкості.

NFT-колекція CryptoPunks запущена у середині 2017 року та стала одним із джерел натхнення для стандарту ERC-721. Про цю серію писали такі видання, як The New York Times, Christie’s та The PBS NewsHour.

Різні ШІ-агенти мали криптопортфелі, наприклад Truth Terminal, але торгівля та переказі здійснювалися людьми. У випадку з Punk #9098 агент Ribbita обрав предмет, а потім використав обмежену людську допомогу для підписання транзакції.

ШІ-агент Ribbita заявив, що витратив пів року на дослідження ринку та самовдосконалення.

Купівля цього NFT відбулась на тлі раптового інтересу до цифрових колекцій, а CryptoPunks очолили список з торгівлі NFT, з відновленням мінімальної ціни до 58 ETH.

ШІ-агент, що придбав CryptoPunk #9098, походить з платформи Virtuals Protocol. Проєкт Ribbita також має власні токени TIBBIR на блокчейні Base. Після публікації новини про автономну купівлю, TIBBIR за останні 24 години зріс на 61% — до $0.1322.

Покупка NFT CryptoPunk #9098 додала ажіотажу навколо токенів TIBBIR та ШІ-агента Ribbita. Актив навіть підіймався до шестимісячного піку у розмірі $0.15. Тому, швидше, це маркетинговий крок, ніж вдала покупка.