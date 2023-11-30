Схожі канали, відеоповідомлення в історіях, розшифрування голосових повідомлень для всіх та інші нововведення в оновленні Telegram

Месенджер Telegram отримав велике оновлення, яке принесло близько 10 нових функцій та покращень існуючих можливостей. Розглянемо їх коротко.

Схожі канали

Тепер при підключенні до каналу користувачеві пропонуватиметься список схожих публічних каналів, які можуть його зацікавити. У списку відображаються лише публічні канали – вони підбираються автоматично на основі схожості їхньої бази підписників. Список схожих каналів також можна побачити в окремій вкладці у профілі каналу.

Перепост історій

Користувач зможе перепублікувати в себе історії друзів і каналів, що сподобалися, щоб збільшити їх аудиторію. При цьому історію можна доповнити своїм текстом, аудіодоріжкою та відеокоментарем.

Відеоповідомлення в історіях

Тепер можна додавати відеоповідомлення зі своїм коментарем поверх історій. Такі відеоповідомлення можна редагувати: змінювати розмір, переміщати в будь-яку точку екрана, а також вибирати момент початку та закінчення.

Розшифровка мови для всіх користувачів

З минулого року передплатникам Premium було доступне розшифрування голосових та відеоповідомлень. Тепер скористатися ним можуть усі користувачі, але з деякими обмеженнями – до 2 повідомлень на тиждень. Ця функція поступово підключається для користувачів з різних регіонів.

Статистика історій для каналів

Адміністраторам каналів, що публікують історії, тепер доступна статистика переглядів, пересилок та реакцій на історії.

Емодзі з наборів як реакції в каналах

У адміністраторів каналів з’явився новий інтерфейс для управління реакціями, де можна додавати та видаляти окремі емодзі. Крім стандартних реакцій, тепер можна використовувати й емодзі з наборів користувача — по 1 нестандартній реакції за кожен рівень каналу.

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Підсвічування коду в повідомленнях

Telegram тепер може автоматично розпізнавати мову програмування в повідомленнях і підсвічувати синтаксис, коли текст відформатований у вигляді “`коду“`.

Поліпшений перегляд груп з темами

Тепер програма запам’ятовує режим відображення під час перегляду груп з темами — як єдиного чату або окремих тем.

Ефект «клацання Таноса» на iOS

У застосунку Telegram для iOS автоматичне видалення повідомлень за таймером тепер супроводжується анімацією ─ повідомлення розпадаються на окремі пікселі, перш ніж зникнути назавжди.

Також два нововведення стали доступними Premium-підписникам Telegram:

Кольори профілю

Підписка Telegram Premium тепер додатково дозволяє вибрати унікальні поєднання кольорів з логотипами для профілю, щоб додатково підкреслити індивідуальність сторінки.

Шпалери для Вас та співрозмовника

Всі користувачі можуть встановити індивідуальні шпалери для окремих чатів, щоб їх зручніше було розрізняти за темами оформлення та фотографіями на фоні. Тепер Premium-користувачі можуть застосувати будь-які шпалери одночасно для себе та свого співрозмовника.