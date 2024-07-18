Штормам наперекір: у Китаї встановили найпотужнішу у світі плавучу вітрову турбіну OceanX

Компанія Mingyang Smart Energy розробила та встановила в місті Гуанчжоу найпотужнішу у світі плавучу вітрову турбіну OceanX. Ця унікальна конструкція складається з двох роторів, з’єднаних V-подібною опорою, та здатна виробляти 54 млн кВт·год електроенергії на рік. Цього достатньо, щоб забезпечити електрикою майже 30 000 домівок.

OceanX встановили на плавучій платформі з надміцного бетону, призначеній для використання у відкритому морі. Діаметр лопатей турбіни сягає вражальних 182 метрів. Завдяки інноваційному дизайну, OceanX може витримувати вітри швидкістю до 259 км/год. Найголовніше, що ця турбіна здатна повертатися за напрямком вітру та генерувати енергію навіть під час сильних штормів, тоді як звичайні вітрогенератори за таких умов вимикаються.

Подібні розробки ведуться і в інших країнах. Наприклад, нідерландська компанія GE створила велетенську офшорну турбіну Haliade-X, стійку до тайфунів. А інженери з Колорадо, надихнувшись пальмами, розробили вітрогенератор з гнучкими лопатями для роботи при екстремальних поривах вітру.

Такі інновації стають все більш актуальними з огляду на глобальне потепління та посилення руйнівної сили ураганів і тайфунів.

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Джерело: Futurism

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