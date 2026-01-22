Швидший за Starlink: Blue Origin запускає орбітальний інтернет із 6 Тбіт/с

Зображення з новоствореного сайту TeraWave / Blue Origin

Космічна компанія Джеффа Безоса Blue Origin оголосила про створення супутникової мережі TeraWave зі швидкістю передачі даних до 6 Тбіт/с.

Сузір’я TeraWave використовуватиме 5280 супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) та 128 на середній навколоземній орбіті (MEO). Перші — планують розгорнути наприкінці 2027 року. Скільки часу знадобиться компанії для створення всієї мережі незрозуміло, тому про конкуренцію зі Starlink говорити зарано. Першочергово TeraWave орієнтуватиметься на послуги для корпоративних клієнтів, центри обробки даних та урядові компанії.

Супутники на низькій навколоземній орбіті використовуватимуть радіочастотне з’єднання та запропонують максимальну швидкість передачі даних 144 Гбіт/с, тоді як апарати з середньої — оптичне, із пропускною здатністю до 6 Тбіт/с. В останньому випадку йдеться про використання наземних оптичних шлюзів (optical ground stations) із лазерами.

Для довідки: Starlink наразі має максимальну швидкість 400 Мбіт/с, хоча в майбутньому SpaceX планує запустити модернізовані супутники, які пропонуватимуть передачу даних 1 Гбіт/с. На цей час компанія керує сузір’ям з близько 9500 супутників та має понад 9 млн клієнтів супутникового інтернету.

“TeraWave додає космічний рівень до вашої мережевої інфраструктури, забезпечуючи підключення до місць, недоступних традиційними методами”, – йдеться на сайті TeraWave.

Безос, видно, налаштований на серйозну конкуренцію з Маском в галузі супутникового інтернету. Кілька місяців тому його інша компанія Amazon оголосила про ребрендинг власної супутникової мережі, орієнтованої на споживачів. Система під назвою Leo складатиметься приблизно з 3000 супутників на низькій навколоземній орбіті та пропонуватиме більш традиційні швидкості широкосмугового доступу.

“Ми виявили незадоволену потребу клієнтів, які шукали доступ до Інтернету корпоративного рівня з вищою швидкістю, симетричною швидкістю завантаження/вивантаження, більшою резервністю та швидкою масштабованістю для своїх мереж. TeraWave розв’язує ці проблеми”, – йдеться у заяві Blue Origin.

Blue Origin на цей час найбільш відома своїми короткими космічними подорожами з ракетою New Shepard і лише нещодавно почала формуватися як багатогранний комерційний космічний гравець. У 2025 році компанія вперше успішно запустила свою мегаракету New Glenn і повторила цей подвиг через кілька місяців. Цьогоріч під час третього запуску в Blue Origin планують відправити роботизований посадковий модуль на поверхню Місяця.