Трейлер рімейку Silent Hill 2 та 13 хвилин геймплея — гра вийде 8 жовтня на PlayStation 5 і ПК

Konami представила свіжий погляд на майбутній рімейк Silent Hill 2. Компанія поділилася трейлером з датою випуску гри під час Sony State of Play, а також 13 хвилинами геймплея під час події Silent Hill Transmission.

У трейлері Джеймс Сандерленд пробирається через похмуре промокле місто з монстрами. Презентація показала розширені сцени боротьби Джеймса з чудовиськами та взаємодії з іншими людьми, які загубилися в місті, але Пірамідоголового не показали. Повне відео Silent Hill Transmission також містить коротку згадку про фільм за Silent Hill 2.

Рімейк гри 2001 року був вперше оголошений у 2022 році. Оновлену версію гри розробляє польська студія Bloober Team, яка найбільш відома за горорами Layers of Fear та The Medium.

На початку року Konami випустила трейлер з боями у Silent Hill 2, а також несподівано запустила короткий безкоштовний спінофф під назвою The Short Message. Окрім PlayStation 5, оновлена Silent Hill 2 вийде 8 жовтня ще й на ПК.

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Гравці, які оформлять попереднє замовлення на стандартне видання гри, отримають маску собаки Міри та маску кролика Роббі для свого персонажа. Також вийде версія Deluxe Edition, яка включає цифровий артбук, цифровий саундтрек та маску Pyramid Head для Джеймса, зроблену з коробки від піци. Він також надасть доступ до гри на два дні раніше.

Джерело: The Verge