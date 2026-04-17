Скажений геймінг: блогер створив контролер з сосисок для гри у WoW

Addison2k / MakerWorld

Техноблогер addison2k створив власний ігровий контролер з сосисок й продемонстрував його ефективність під час гри у WoW.





Пристрій складається з двох блоків, що включають по 4 сосиски на кожен. Лівий блок керує рухом, а правий активує здібності. Блогер випустив демонстраційне відео, де показує, як працює його контролер.

Геймер пояснює, що раніше під час спроб поєднати відпочинок на свіжому повітрі з іграми використовував одну сосиску. Однак йому здалось, що він схитрив, оскільки додав до сосиски геймпад. Тож він вирішив використати 3D-принтер для створення пари блоків, у яких й розмістив по 4 сосиски. Кожен з блоків був під’єднаний окремим кабелем. До кожної сосиски також був під’єднаний окремий дрот.

Після підключення addison2k налаштував обидва контролери, які не виявили ніяких порушень роботи й працювали як треба. Геймер був відверто захоплений, зазначивши, що грає у WoW за допомогою сосисок. Однак таке керування виявилось абсолютно не ідеальним.





Зокрема, розробник поскаржився на відсутність керування камерою та неможливість ухилятись від ворожих атак. Приблизно через 3 хвилини addison2k визнав, що кілька разів йому довелось використати клавіатуру. Він пояснив, що приціл застряг на мертвому NPS, а клавіші Tab, сумісної з контролерами він не передбачив.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Окрім цього через деякий час сосиски почали нагріватись. Тривале використання такого саморобного контролера певно приховує й інші недоліки. Для охочих повторити цей скажений трюк addison2k зазначив, що використав сосиски марки Oscar Mayer. Також він оприлюднив вихідні файли, необхідні для 3D-друку на MakerWorld. Він також попросив залишити відгуки, якщо комусь вдасться вдосконалити конструкцію його сосисочного контролера.

Раніше ми писали, що популярний данський стример Mongo TV оприлюднив вірусний відеоролик геймінгу у Red Dead Redemption 2 зі швидкістю 4 кадри на секунду. Steam запустить прогноз з цінними підказками для геймерів.

Джерело: Tom’s Hardware