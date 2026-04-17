17.04.2026

Скажений геймінг: блогер створив контролер з сосисок для гри у WoW

Олександр Федоткін

Скажений геймінг: блогер створив контролер з сосисок для гри у WoW
Техноблогер addison2k створив власний ігровий контролер з сосисок й продемонстрував його ефективність під час гри у WoW.


Пристрій складається з двох блоків, що включають по 4 сосиски на кожен. Лівий блок керує рухом, а правий активує здібності. Блогер випустив демонстраційне відео, де показує, як працює його контролер.

Геймер пояснює, що раніше під час спроб поєднати відпочинок на свіжому повітрі з іграми використовував одну сосиску. Однак йому здалось, що він схитрив, оскільки додав до сосиски геймпад. Тож він вирішив використати 3D-принтер для створення пари блоків, у яких й розмістив по 4 сосиски. Кожен з блоків був під’єднаний окремим кабелем. До кожної сосиски також був під’єднаний окремий дрот.

Після підключення addison2k налаштував обидва контролери, які не виявили ніяких порушень роботи й працювали як треба. Геймер був відверто захоплений, зазначивши, що грає у WoW за допомогою сосисок. Однак таке керування виявилось абсолютно не ідеальним.


Зокрема, розробник поскаржився на відсутність керування камерою та неможливість ухилятись від ворожих атак. Приблизно через 3 хвилини addison2k визнав, що кілька разів йому довелось використати клавіатуру. Він пояснив, що приціл застряг на мертвому NPS, а клавіші Tab, сумісної з контролерами він не передбачив.

Окрім цього через деякий час сосиски почали нагріватись. Тривале використання такого саморобного контролера певно приховує й інші недоліки. Для охочих повторити цей скажений трюк addison2k зазначив, що використав сосиски марки Oscar Mayer. Також він оприлюднив вихідні файли, необхідні для 3D-друку на MakerWorld. Він також попросив залишити відгуки, якщо комусь вдасться вдосконалити конструкцію його сосисочного контролера. 

Раніше ми писали, що популярний данський стример Mongo TV оприлюднив вірусний відеоролик геймінгу у Red Dead Redemption 2 зі швидкістю 4 кадри на секунду.

Від застарілої інституції до data-product компанії: як будували Держстат 2.0
Коли монтаж починає “задихатися”: яку відеокарту обрати у 2026 році?

Ігровий ПК вже не потрібний? Android-смартфон тягне Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та GTA 5 на 40-60 FPS

Джерело: Tom’s Hardware

Охолодив ПК на 20°C: техноблогер показав власну систему охолодження
Блогер обманув YouTube 3-хвилинним відео, яке насправді триває вдвічі довше
Новий конкурс авторів ITC.ua: напиши допис та виграй крутий електросамокат і техніку від Proove
Плани Apple на 2026 рік: чотири нові моделі Mac готуються до виходу
Чому 80% користувачів втрачають довіру через прихований ШІ
Vodafone і lifecell запустили дешеві тарифи за 190 та 200 грн на місяць: але є нюанс
PS Plus і Game Pass у квітні 2026: які ігри додали цього місяця
Netflix змінює формат: у застосунку з’явиться вертикальна стрічка та "розумні" рекомендації
Вел Кілмер помер у 2025-му, але оцифрованим зіграв священика у "As Deep as the Grave": трейлер
Новий монстр: Dimensity 9600 Pro перевершив A19 Pro та Snapdragon 8 Elite Gen 5 у бенчмарках
240 млн Apple iPhone "з'їдають" 2,4 ексабайта LPDDR5: іншим виробникам не залишається
Чому фільми й серіали досі озвучують люди, а не алгоритми: як MEGOGO використовує ШІ
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
