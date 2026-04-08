Новини Ігри 08.04.2026 comment views icon

FPS більше не таємниця: Steam запустить прогноз з цінними підказками для геймерів

author avatar

Софія Шадріна

Авторка новин

Steam

Valve перетворює власну статистику на практичний інструмент. У Steam з’явиться FPS-прогноз, що будується не на маркетингових таблицях, а на реальних даних мільйонів гравців — і покаже, чого чекати конкретно від вашого заліза, розповідає IGN.


Приблизно місяць тому бета-версія SteamOS почала збирати анонімну інформацію про частоту кадрів. Тоді ж ми писали, що Valve паралельно додала можливість прикріплювати характеристики ПК до відгуків у магазині — щоб читачі розуміли, на якому залізі йде гра. Тепер виявляється, що це лише частина більшого пазлу.

Користувач форуму ResetEra знайшов у свіжому оновленні Steam рядок коду, що вказує на майбутню функцію прогнозу продуктивності. За рядком видно: можна буде ввести CPU, GPU і обсяг RAM вручну й отримати приблизний FPS для конкретної гри. А якщо запускати Steam на власному ПК — прогноз з’явиться автоматично, бо Valve роками збирає апаратну статистику користувачів через щомісячне опитування. На сторінках ігор у магазині функція ще не активна, але рядок у коді говорить, що все йде до цього.

Порівняння з Xbox тут неминуче. Там вже кілька років існує підказка Should perform great on your device” — але реальної інформації за нею майже немає. Steam обіцяє підхід інший: не загальний ярлик, а деталізований прогноз на основі масиву реальних ігрових сесій.


FPS-прогноз Steam особливо важливий у контексті Steam Machine. Як ми писали раніше, Valve позиціонує його як ПК-консоль з уніфікованою конфігурацією на базі AMD RDNA3. Якщо Steam Machine добре продасться, у Valve з’являться тисячі практично однакових апаратних конфігурацій, що дасть точний масив даних для прогнозу. Власне, інженер Valve вже стверджував, що пристрій перевершує 70% реальних ігрових ПК у бібліотеці Steam. Тепер у покупців з’явиться спосіб перевірити це самостійно — ще до покупки гри.

Valve випустила бета SteamOS 3.8 з підтримкою Steam Machine

Джерело: IGN

Популярні новини

arrow left
arrow right
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати