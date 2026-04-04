Ігровий ПК вже не потрібний? Android-смартфон тягне Red Dead Redemption 2, Cyberpunk 2077 та GTA 5 на 40-60 FPS

Android-смартфон з 24 ГБ RAM запускає Windows-ігри

Новий ігровий смартфон Red Magic 11 у версії Golden Saga Edition показав те, що ще недавно здавалося фантастикою. Пристрій забезпечив запуск повноцінних ПК-ігор прямо на Android через емуляцію. У демонстрації від ETA Prime смартфон стабільно тягне сучасні хіти на рівні 40-60 FPS і навіть більше.





Мова йде не про стримінг чи хмарні сервіси. Усе працює локально на самому смартфоні через GameHub. Сучасні AAA-ігри вдається запускати з комфортною частотою завдяки високопродуктивним компонентам смартфон. Зауважимо, Golden Saga Edition — це прокачана версія стандартного Red Magic 11 Pro. Вона отримала топовий процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, який доповнюють 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5T та вбудоване сховище UFS 4.1 Pro місткістю 1 ТБ. Серед інших характеристик пристрою можна виділити активну систему охолодження з вентилятором та позолоченою випарною камерою, 6,85-дюймовий AMOLED-дисплей BOE з частотою 144 Гц, батарею місткістю 7500 мА·год та високошвидкісний модуль бездротового зв’язку Wi-Fi 7.

І от на такому обладнанні запустили кілька популярних Windows-ігор через емулятор. Смартфон працював переважно в режимах максимальної продуктивності (Rise і Diablo). Останній дає найвищу швидкість, але сильно нагріває корпус — навіть попри просунуте охолодження.

У тестах Android-смартфон показав такі результати:

Red Dead Redemption 2 — у середньому понад 40 FPS, у приміщеннях до 60 FPS (високі текстури, інші налаштування низькі)

Cyberpunk 2077 — понад 60 FPS на 720p Low з генерацією кадрів FSR

GTA V — до 100 FPS у приміщеннях і близько 60+ FPS у місті

Project Cars 2 — стабільні 60 FPS на середніх налаштуваннях

Але тестування виявило неприємні нюанси. Наразі емуляція ще далека від ідеалу. Наприклад, Ghost of Tsushima не отримує вигоди від FSR, а в одній із частин Resident Evil з’являються серйозні графічні баги. При такому ігровому навантаженні та в режимі максимальної продуктивності енергоспоживання доходить до 30-40 Вт. Це високі показники для смартфон, хоча для сучасних ігрових ПК та ноутбуків вони виглядають досить помірними під час ігрового навантаження.





Фактично смартфон Red Magic 11 Golden Saga Edition під час запуску ігор працює на рівні портативної консолі. І поводиться так само: гріється і швидко витрачає заряд. За бажання, зображення можна виводити на зовнішній дисплей.

Наразі ціна Red Magic 11 Golden Saga Edition становить близько €1500. Це вже менше ігрової консолі Legion Go 2. За ці гроші можна зібрати повноцінний ігровий ПК, тому вибір тут неочевидний. Але як демонстрація технологій — це дуже показовий пристрій.

Цей експеримент з Red Magic 11 Golden Saga Edition показує, що сучасні флагманські смартфони вже здатні запускати великі ПК-ігри без хмари. Але поки це історія про ентузіастів і технологічний експеримент, а не масовий сценарій для всіх.

Джерело: videocardz