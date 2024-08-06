Смартфони Xiaomi зможуть виявляти приховані камери завдяки оновленню HyperOS 2.0

Xiaomi продовжує розвивати свою мобільну операційну систему HyperOS. Як повідомляють обізнані джерела, китайський гігант готується до запуску нової версії HyperOS 2.0, в якій з’явиться кілька нових функцій.

Одним із нововведень стане функція виявлення прихованої камери за допомогою смартфонів. Повідомляється, що вона дозволить підтримуваним пристроям Xiaomi виявляти приховані камери за допомогою сигналів бездротової локальної мережі.

Використовуючи цю функцію, користувачі телефонів Xiaomi зможуть виявляти підозрілі пристрої, припускаючи, що самі камери підключені до локальної мережі Wi-Fi. Кілька скріншотів майбутньої функції виявлення прихованої камери вже опублікували в мережі. На одному з них міститься текст «Виявляйте приховані камери для захисту вашої конфіденційності та особистої безпеки».

Скріншоти також показують, що користувачі зможуть сканувати підозрілі пристрої одним дотиком. Щойно ця функція стане доступною, користувачам потрібно буде натиснути кнопку «Почати сканування» та дочекатися виявлення пристроїв. Після завершення сканування результати покажуть, чи були знайдені камери, чи ні.

Примітно, що ця нова функція конфіденційності HyperOS 2.0, здається, була натхненна раніше розробленим застосунком на основі Python під назвою Ingram. Програма Ingram виявляє вразливості камери, перевіряючи IP-адреси. Інструмент також містить такі функції, як аналіз потужності сигналу, трансляція SSID, ідентифікація MAC-адреси та аналіз мережевого трафіку.

Ця функція безпеки буде корисною для користувачів, особливо мандрівників, які часто живуть у нових місцях. Очікується, що HyperOS 2.0, буде запущена в жовтні цього року.

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Джерело: neowin