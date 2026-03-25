Xiaomi показала перший прибуток в бізнесі електромобілів: продажі зросли на 200%

Xiaomi SU7

Xiaomi, яка лише два роки тому представила свій перший електромобіль, вже спромоглася отримати прибуток від цього сегменту бізнесу. Фактично, вихід в плюс зайняв близько року.





У 2025 році її підрозділ електрокарів та ШІ показав прибуток у 900 млн юанів (близько €111 млн) при виручці 106,1 млрд юанів (€13,15 млрд). Рентабельність поки що невисока, але тут важливо інше: швидкість отримання прибутку. Компанія почала продавати автомобілі лише у 2024 році. На цьому фоні результат виглядає вражаючим. Виручка цього напрямку зросла на 223,8% у річному вимірі, а валова маржа досягла 24,3% — це на 5,8 відсоткового пункту більше, ніж роком раніше.

Продажі теж рухаються вгору без пауз. У 2025 році Xiaomi поставила 411 082 електромобілі — це на 200,4% більше, ніж у 2024-му. Середня ціна продажу піднялася на 7,1% і склала 251 171 юань (приблизно €31 200). Найефективнішим місяцем за продажами став грудень 2025 року — тоді компанія відвантажила 50 212 авто.

У 2026 році Xiaomi ставить ще амбітнішу планку — реалізувати 550 000 електромобілів. Ключову роль у цьому має відіграти нова модель Xiaomi SU7, яка повинна підштовхнути продажі.





Отже, Xiaomi фактично за рік пройшла шлях, на який у традиційних автовиробників ідуть роки. Компанія змогла суттєво збільшити продажі й вийшла на прибуток. Якщо темпи збережуться, Xiaomi має всі шанси швидко закріпиться серед великих гравців ринку електромобілів.

Джерело: arenaev