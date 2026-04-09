Xiaomi Redmi K90 Max показали офіційно: до 24 ГБ оперативки, кулер всередині та батарея на 8500 mAh

Redmi K90 max. Image: GSMarena / Xiaomi

Після підтвердження запуску Redmi K90 Max у Китаї, компанія оприлюднила офіційний дизайн телефону у Weibo, а з ним деякі характеристики. Redmi підтвердила, що представить Redmi K90 Max разом з Redmi K Pad 2, деталі щодо якого були анонсовані вчора.





Redmi продемонструвала дизайн колірного варіанту “Space Silver” моделі K90 Max у Weibo. Телефон має плоску задню панель із модулем камери, схожим на той, що у K90 Pro Max. Однак замість решітки динаміка, яку можна побачити на K90 Pro Max, майбутній апарат оснащений більшою решіткою для вбудованого вентилятора охолодження з додатковим вентиляційним отвором для випуску повітря, розташованим під модулем камери.

K90 Max також матиме подвійну основну камеру. Redmi підтвердила, що вбудований вентилятор охолодження більший за ті, що зустрічаються в пристроях конкурентів, і стверджує, що він може знизити внутрішню температуру до 10 градусів за 100 секунд. Незважаючи на впровадження активної системи охолодження, телефон також пропонуватиме захист до рівня IP69.

Окрім унікальної системи охолодження, інсайдери вказують на безпрецедентну автономність Redmi K90 Max: очікується, що смартфон отримає акумулятор ємністю понад 8 000 мАг (можливо, до 8 500 мАг) із підтримкою швидкої зарядки потужністю 100 Вт. Попри наявність фізичного вентилятора, пристрій зберіг вражаючу компактність завдяки використанню нових кремнієво-вуглецевих анодів у батареї.

Згідно з витоками від відомого інсайдера Digital Chat Station, Redmi K90 Max стане першим смартфоном бренду, що отримає ексклюзивну версію процесора Dimensity 9500+, оптимізовану спеціально під роботу з активним охолодженням. Це дозволить пристрою підтримувати стабільну частоту кадрів у найважчих іграх протягом тривалого часу без скидання потужності (тротлінгу).

Також повідомляється, що екранна панель типу OLED матиме роздільну здатність 1.5K та рекордну частоту опитування сенсорного шару 2400 Гц для миттєвої реакції на дотики. Видання TechRadar China, посилаючись на джерела в ланцюжку постачань, зазначає:

“Redmi K90 Max переосмислює концепцію захищеного ігрового пристрою. Поєднання стандарту IP69 з відкритими отворами для вентиляції стало можливим завдяки використанню спеціальних гідрофобних наномембран, які пропускають повітря, але повністю блокують молекули води під тиском. Це робить смартфон практично невразливим до занурень, незважаючи на наявність рухомих механічних частин кулера”.

​Ще однією важливою деталлю стала інформація про програмне забезпечення: K90 Max дебютує з оновленою оболонкою HyperOS 2.5, яка містить спеціальний ігровий хаб «Tornado Mode». Цей режим дозволяє користувачеві вручну регулювати оберти вентилятора та розподіляти ресурси оперативної пам’яті (LPDDR5X Ultra) обсягом до 24 ГБ.





Окрім того, очікується, що рамка корпусу буде виконана з авіаційного алюмінію, що забезпечить додаткову структурну міцність при падіннях. K90 Max, як і K Pad 2 наразі доступний лише для резервування через офіційний онлайн-магазин Xiaomi.

Джерело: GSMarena