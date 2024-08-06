Три найбільші загадки Сонця, які досі бентежать астрофізиків

Попри значний прогрес у вивченні Сонця за останні десятиліття, учені все ще стикаються з кількома нерозгаданими загадками нашої зірки, які прагнуть розв’язати за допомогою нинішніх і майбутніх місій.

Запуск супутників у космос дав змогу науковцям значно розширити знання про Сонце. Вони вперше побачили його в ультрафіолетовому та рентгенівському діапазонах, що відкрило безліч нових явищ. Хоча багато ранніх спостережень уже пояснили, деякі загадки Сонця все ще чекають на своє розв’язання.

Однією з найбільших загадок є проблема нагрівання сонячної корони Корона Сонця — зовнішня атмосфера Сонця, яка простягається на мільйони кілометрів у космос. Зовнішня атмосфера Сонця має температуру приблизно 1 мільйон градусів Цельсія, тоді як його поверхня — лише 5500 градусів. Це суперечить інтуїтивному розумінню, адже атмосфера мала б бути холоднішою за поверхню. Науковці намагаються з’ясувати, як енергія переноситься від поверхні до атмосфери Сонця.

Інша таємниця пов’язана з внутрішнім динамо Сонця Динамо Сонця — механізм, який генерує магнітне поле Сонця через рухи плазми в його внутрішніх шарах. та його 11-річним циклом активності. Хоча загальний механізм циклу зрозумілий, деталі внутрішніх процесів, що керують магнітним полем Сонця, залишаються нез’ясованими. Особливо цікавить учених, чому піки сонячної активності мають різну інтенсивність у різних циклах.

Третьою важливою проблемою є прогнозування сонячних спалахів і корональних викидів Корональні викиди маси — величезні викиди плазми й магнітного поля з корони Сонця. маси. Ці явища впливають на космічну погоду та можуть порушувати роботу земної інфраструктури. Нинішні прогнози мають імовірнісний характер, і науковці прагнуть зрозуміти механізми, які запускають ці події, щоби покращити точність передбачень.

Для розв’язання цих загадок використовують численні космічні місії та наземні телескопи. NASA, ESA, Японія, Індія та Китай запустили супутники для вивчення Сонця. Наземні обсерваторії, зокрема найбільший сонячний телескоп Іноуї, також відіграють важливу роль у дослідженнях.

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Джерело: Space