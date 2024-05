SpaceX провела перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell

З 2022 року SpaceX працює над запуском послуги супутникового зв’язку, яку заплановано на 2024 рік. В цьому проєкті компанія співпрацює з T-Mobile та іншими міжнародними операторами. Вочевидь, в цьому напрямку є певний прогрес – SpaceX пройшла важливу віху в розвитку сервісу та провела демонстрацію його можливостей.

В соцмережі X (раніше Twitter) SpaceX опублікувала допис із відео. На цьому відео співробітник SpaceX проводить відеодзвінок в X з іншим співробітником SpaceX. Важливо, що відеодзвінок здійснюється на немодифікованому телефоні, підключеному до Direct to Cell, що робить його першим відеодзвінком в рамках цього сервісу.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones!

We’re excited to go live with @TMobile later this year 🛰️🌎 pic.twitter.com/v4nA5B75EX

— SpaceX (@SpaceX) May 21, 2024