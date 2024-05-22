Новини Софт 22.05.2024 о 17:55 comment views icon

SpaceX провела перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell

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Вадим Карпусь

Автор новин

З 2022 року SpaceX працює над запуском послуги супутникового зв’язку, яку заплановано на 2024 рік. В цьому проєкті компанія співпрацює з T-Mobile та іншими міжнародними операторами. Вочевидь, в цьому напрямку є певний прогрес – SpaceX пройшла важливу віху в розвитку сервісу та провела демонстрацію його можливостей.

В соцмережі X (раніше Twitter) SpaceX опублікувала допис із відео. На цьому відео співробітник SpaceX проводить відеодзвінок в X з іншим співробітником SpaceX. Важливо, що відеодзвінок здійснюється на немодифікованому телефоні, підключеному до Direct to Cell, що робить його першим відеодзвінком в рамках цього сервісу.

Буквально два місяці тому SpaceX надіслала листа FCC, в якому вихвалялася тим, що сервіс «відповідає або перевищує цілі тестування». Хоча дзвінок телефоном за допомогою Direct to Cell трохи розмитий, під час цього тесту зрозуміло, що сервіс працює нормально.

Коли Direct to Cell зрештою буде запущено пізніше цього року, спочатку він підтримуватиме лише текстові повідомлення. Очікується, що передача голосу і даних з’являться у 2025 році.

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Starlink запускає сервіс Direct to Cell — SMS у 2024, ще через рік голосовий зв’язок та IoT

Джерело: androidauthority


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