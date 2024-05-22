SpaceX провела перший супутниковий відеодзвінок через Starlink Direct to Cell

З 2022 року SpaceX працює над запуском послуги супутникового зв’язку, яку заплановано на 2024 рік. В цьому проєкті компанія співпрацює з T-Mobile та іншими міжнародними операторами. Вочевидь, в цьому напрямку є певний прогрес – SpaceX пройшла важливу віху в розвитку сервісу та провела демонстрацію його можливостей.

В соцмережі X (раніше Twitter) SpaceX опублікувала допис із відео. На цьому відео співробітник SpaceX проводить відеодзвінок в X з іншим співробітником SpaceX. Важливо, що відеодзвінок здійснюється на немодифікованому телефоні, підключеному до Direct to Cell, що робить його першим відеодзвінком в рамках цього сервісу.

First video call on @X completed through @Starlink Direct to Cell satellites from unmodified mobile phones! We’re excited to go live with @TMobile later this year 🛰️🌎 pic.twitter.com/v4nA5B75EX — SpaceX (@SpaceX) May 21, 2024

Буквально два місяці тому SpaceX надіслала листа FCC, в якому вихвалялася тим, що сервіс «відповідає або перевищує цілі тестування». Хоча дзвінок телефоном за допомогою Direct to Cell трохи розмитий, під час цього тесту зрозуміло, що сервіс працює нормально.

Коли Direct to Cell зрештою буде запущено пізніше цього року, спочатку він підтримуватиме лише текстові повідомлення. Очікується, що передача голосу і даних з’являться у 2025 році.

Курс Full-stack розробки від Mate academy. Станьте Full-stack розробником з нуля. Mate academy дає комплексні знання і навички для розробки повноцінних веб-рішень — від візуальної частини до серверної логіки. Ви освоїте технології, щоб створити власний проєкт від а до я — без допомоги інших. Ознайомитися з курсом

Джерело: androidauthority