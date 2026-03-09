banner
Супутниковий зв'язок Starlink Direct to Cell під'єднали 16 млн людей: кожен третій — з України

Катерина Левицька

Редактор новин

На цей час технологію Starlink Direct to Cell, яка дозволяє підключатись до супутникового зв’язку просто зі смартфона, випробували понад 5 млн українців, абонентів оператора “Київстар”.


За даними SpaceX, технологію під’єднали 16 млн людей по світу загалом, тож фактично кожен третій — з України. До того ж наша країна стала першою в Європі, яка запустила пілот Starlink Direct to Cell.

Як працює технологія?

Direct to Cell дозволяє смартфонам напряму підключатись до супутників Starlink, забезпечуючи зв’язок у місцях, де відсутнє наземне покриття від мобільних операторів. На відміну від традиційних терміналів для цього не потрібно додаткове обладнання, лише смартфон з підтримкою 4G (LTE) і відкритий доступ до неба.

Нові супутники SpaceX оснащені LTE-модулями та власним eNodeB, тому телефон бачить їх як звичайну базову станцію. Супутник приймає сигнал, передає його далі через лазерні канали й відправляє на наземні шлюзи.


"Київстар" під'єднав 3+ млн абонентів до супутникового зв'язку Starlink: надіслано 1,2 млн SMS, найактивніші — Київ, Львів та Вінниця
Інструкція від Мінцифри

Запуск в Україні та Light Data

Торік “Київстар” запустив послугу для своїх абонентів: початково для Android (з підтримкою 4G/LTE), а згодом на iOS. Відтоді 5 мільйонів абонентів уже під’єдналися до мережі “Kyivstar-SpaceX”, а через супутник було передано понад 7 мільйонів SMS.

В планах: запуск голосового зв’язку та режиму передачі даних через супутниковий зв’язок Light Data, що забезпечить роботу критичних застосунків за відсутності мобільної мережі. У звіті оператор зазначає, що рішення паралельно тестується в агросекторі, геодезії, для гуманітарного розмінування та правоохоронних органів, а минулого тижня “Київстар” і Mastercard успішно протестували роботу POS-терміналів через Starlink Direct to Cell. Фактично, це зробить фінансові операції можливими навіть там, де немає наземної мережі.

Розширення мережі та альтернативі постачальники

Раніше Каан Терзіоглу, генеральний директор компанії Veon, яка володіє “Київстаром”, розповів, що до технології планують долучити 12 млн українців вже на кінець 2026 року. Паралельно планується інтеграція сервісу Starlink у мережу Beeline, оператора в Казахстані, можливо вже цього місяця, а також запуск в Пакистані, Бангладеш та Узбекистані.

Разом з тим Veon веде переговори з альтернативними постачальниками, зокрема Amazon Project Kuiper, Eutelsat OneWeb та AST SpaceMobile. З останньою днями уклав меморандум Vodafone Україна, аби запустити аналог Direct to Cell для власних абонентів.

Джерело: Київстар

